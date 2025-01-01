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Фабрика звезд
Фабрика звезд, 1995: актеры и роли
Фабрика звезд, 1995: актеры и роли
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Вся информация о фильме
Режиссер
Джузеппе Торнаторе
Giuseppe Tornatore
В ролях
Серджио Кастеллитто
Sergio Castellitto
Тициана Лодато
Tiziana Lodato
Леопольдо Триесте
Leopoldo Trieste
Франко Скальдати
Franco Scaldati
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