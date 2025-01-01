Меню
Награды и номинации фильма Влюбленные женщины 1969

Оскар 1971 Оскар 1971
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1971 Золотой глобус 1971
Best English-Language Foreign Film
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
 Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Best Art Direction
Номинант
 Best Sound Track
Номинант
 Best Direction
Номинант
 Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
 Best Screenplay
Номинант
 Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
