Фильмы
Влюбленные женщины
Награды и номинации фильма Влюбленные женщины
Награды и номинации фильма Влюбленные женщины 1969
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Оскар 1971
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1971
Best English-Language Foreign Film
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Best Art Direction
Номинант
Best Sound Track
Номинант
Best Direction
Номинант
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
Best Screenplay
Номинант
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
