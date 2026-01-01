Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Киноафиша
Фильмы
Река
Награды и номинации фильма Река
Награды и номинации фильма Река 1984
Оскар 1985
Special Achievement Award
Победитель
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1985
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
