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Киноафиша Новости Начались съемки третьей части комедии «Честный развод» с Агатой Муцениеце

Начались съемки третьей части комедии «Честный развод» с Агатой Муцениеце

20 июня 2023 14:32
Начались съемки третьей части комедии «Честный развод» с Агатой Муцениеце

Главным новичком триквела стал Леонид Якубович.

Накануне в Москве стартовали съемки семейной лирической комедии «Честный развод. Бенефис» — триквела одноименной франшизы с Александром Робаком и Агатой Муцениеце. Главным новичком нового фильма стал народный артист России Леонид Якубович — он сыграет опального отца Миланы, которого она не видела с раннего детства. Режиссер ленты Евгений Корчагин («Просто Михалыч», «Война семей») считает такое кастинговое решение идеальным.

Начались съемки третьей части комедии «Честный развод» с Агатой Муцениеце

На первый взгляд у Миланы (Муцениеце) с Геной (Робок) все хорошо: ребенок, дом, реализация в творчестве, однако женщина не верит в себя и связывает свой успех с тем, что она жена народного любимца, у которого постоянные гастроли по стране. Во время одного из праздничных выступлений за кулисы к Милане приходит ее отец — Альберт Плехов (Якубович), являющийся режиссером местного театра. Эксцентричный и задорный мужчина последние два десятилетия пытался реализовать свой мюзикл, однако у провинциального города, в котором он живет, на это всегда было недостаточно денег. В попытке найти необходимую сумму Плехов оказывается в должниках у очень опасных людей, поэтому он вынужден обратиться за помощью к своей дочери и ее звездному мужу. Проблема лишь в одном — для Миланы он чужак.

Начались съемки третьей части комедии «Честный развод» с Агатой Муцениеце

В остальной актерский состав вошли Ирина Безряднова, Джемал Тетурашвили, Сергей Степин, Владислав Ветров и некая звезда шоу-бизнеса, имя которой создатели пока скрывают.

«Честный развод. Бенефис» выйдет в прокат России и СНГ в декабре этого года.

Фото: «Каропрокат»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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