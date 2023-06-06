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Киноафиша Новости Николай Фоменко и Андрей Дидик играют рок-н-ролл в трейлере фильма «Джонни»

Николай Фоменко и Андрей Дидик играют рок-н-ролл в трейлере фильма «Джонни»

6 июня 2023 10:31
Николай Фоменко и Андрей Дидик играют рок-н-ролл в трейлере фильма «Джонни»

Картина от бывшего участника группы «Кино» выйдет на следующей неделе.

Вышел трейлер отечественной музыкальной комедии «Джонни».

Действие разворачивается в конце 1980-х годах. Фильм повествует о молодом советском рок-музыканте Джонни (Андрей Дидик), который вместе со своими товарищами пробивает путь к вершинам бунтарского музыкального искусства. Преодолевая все трудности, он остается собой, но вместе с тем постепенно лишается любых шансов на успех и материальное благополучие. Спусти много лет постаревший Джонни (Николай Фоменко), проводящий свои дни в запоях и затворничестве, размышляет о том, какая судьба постигла героев той эпохи.

В основной актерский состав также вошли Светлана Бакулина, Егор Бакулин и Мария Лопатина.

Постановщиком и сценаристом ленты выступил бывший участник легендарной рок-группы «Кино» Алексей Рыбин. Ранее он снял драму «Скоро все кончится», а также принял участие в создании множества сериалов, таких как «Красный Яр», «Провинциал» и «Страховщики». Саундтрек к фильму был написан бывшим участником групп Tequilajazzz и «Объект насмешек» Евгением Федоровым.

Премьера «Джонни» состоится 13 июля 2023 года.

Фото: Cinemaus Studio
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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