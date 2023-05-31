Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Снегирь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Стало известно, кто исполнит главные роли в игровой адаптации «Как приручить дракона»

Стало известно, кто исполнит главные роли в игровой адаптации «Как приручить дракона»

31 мая 2023 13:14
Стало известно, кто исполнит главные роли в игровой адаптации «Как приручить дракона»

К киноверсии присоединились юные звезды «Черного телефона» и «Одних из нас».

Найдены актеры на главные роли в игровой адаптации мультфильма DreamWorks «Как приручить дракона». Согласно Deadline, образы Иккинга и Астрид воплотят Мэйсон Темз («Черный телефон») и, соответственно, Нико Паркер («Одни из нас»). Фильм по собственному сценарию снимет режиссер оригинальной анимационной трилогии Дин ДеБлуа.

В основу мультфильмов легла книжная серия писательницы Крессиды Коуэлл. В центре сюжета — подросток-викинг по имени Иккинг, который неожиданно для себя заводит дружбу с юным драконом Беззубиком. После этого все его представление об огнедышащих существах кардинально меняется. В дальнейшем Иккинг и Беззубик переживают массу событий, противостоя предубеждениям против драконов.

Кастинг на остальные роли продолжается. За производством следит продюсер Марк Э. Платт («Аладдин», «Ла-Ла Ленд»). Когда конкретно начнутся съемки, пока не уточняется, но премьера фильма «Как приручить дракона» намечена на 14 марта 2025 года — спустя пятнадцать лет после выхода оригинального мультика. Анимационная франшиза заработала в мировом прокате свыше $1,6 млрд и принесла создателям четыре номинации на премию «Оскар».

Фото: GettyParamount Pictures/courtesy Everett Collection
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
HBO представил финальный трейлер скандального сериала «Кумир» HBO представил финальный трейлер скандального сериала «Кумир» Читать далее 31 мая 2023
Джеки Чан и Джон Сина участвуют в нефтяных войнах в трейлере боевика «Круче некуда» Джеки Чан и Джон Сина участвуют в нефтяных войнах в трейлере боевика «Круче некуда» Читать далее 31 мая 2023
Тест: угадай фильм Гая Ричи по цитате Тест: угадай фильм Гая Ричи по цитате Читать далее 31 мая 2023
Шестой сезон «Черного зеркала» получил расширенный трейлер Шестой сезон «Черного зеркала» получил расширенный трейлер Читать далее 31 мая 2023
15 самых ожидаемых сериалов лета: продолжение «Благих знамений», новый проект Marvel и много Тома Холланда 15 самых ожидаемых сериалов лета: продолжение «Благих знамений», новый проект Marvel и много Тома Холланда Читать далее 30 мая 2023
Марина Александрова и Антон Васильев спасают свое супружество в трейлере сериала «Открытый брак» Марина Александрова и Антон Васильев спасают свое супружество в трейлере сериала «Открытый брак» Читать далее 31 мая 2023
В России выйдет хоррор студии A24 «Два, три, демон, приди!» — доступен дублированный трейлер В России выйдет хоррор студии A24 «Два, три, демон, приди!» — доступен дублированный трейлер Читать далее 31 мая 2023
В российский прокат выйдет мультфильм «Мармадюк» — доступен дублированный трейлер В российский прокат выйдет мультфильм «Мармадюк» — доступен дублированный трейлер Читать далее 30 мая 2023
Мартин Скорсезе встретился с Папой Римским и анонсировал новый фильм об Иисусе Христе Мартин Скорсезе встретился с Папой Римским и анонсировал новый фильм об Иисусе Христе Читать далее 30 мая 2023
Кавабанга! Вышел новый трейлер красочного мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» Кавабанга! Вышел новый трейлер красочного мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» Читать далее 31 мая 2023
Related video