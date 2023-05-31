Стало известно, кто исполнит главные роли в игровой адаптации «Как приручить дракона»

Найдены актеры на главные роли в игровой адаптации мультфильма DreamWorks «Как приручить дракона». Согласно Deadline, образы Иккинга и Астрид воплотят Мэйсон Темз («Черный телефон») и, соответственно, Нико Паркер («Одни из нас»). Фильм по собственному сценарию снимет режиссер оригинальной анимационной трилогии Дин ДеБлуа.

В основу мультфильмов легла книжная серия писательницы Крессиды Коуэлл. В центре сюжета — подросток-викинг по имени Иккинг, который неожиданно для себя заводит дружбу с юным драконом Беззубиком. После этого все его представление об огнедышащих существах кардинально меняется. В дальнейшем Иккинг и Беззубик переживают массу событий, противостоя предубеждениям против драконов.

Кастинг на остальные роли продолжается. За производством следит продюсер Марк Э. Платт («Аладдин», «Ла-Ла Ленд»). Когда конкретно начнутся съемки, пока не уточняется, но премьера фильма «Как приручить дракона» намечена на 14 марта 2025 года — спустя пятнадцать лет после выхода оригинального мультика. Анимационная франшиза заработала в мировом прокате свыше $1,6 млрд и принесла создателям четыре номинации на премию «Оскар».