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Король неба
Отзывы о фильме «Король неба»
Chang kong zhi wang
Король неба
2023 / Китай
Смотреть трейлер
9.3
Оцените
99
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Tian Tian
16 мая 2023, 18:19
Оценка
Ван Ибо лучший мальчик, факт.
16 мая 2023, 18:19
24
4
Ответить
Энн Ван
17 мая 2023, 00:12
в ответ на сообщение
Tian Tian от 16 мая 2023, 18:19
Пойду только из-за нашего Бо-Бо
17 мая 2023, 00:12
15
4
Ответить
Анжела Худолева
17 мая 2023, 14:01
Интересно! Должно быть патриотичное и красивое кино на очень высоком уровне! Обязательно схожу!
17 мая 2023, 14:01
11
0
Ответить
annatchuvatina
17 мая 2023, 15:21
Очень красивая картинка в трейлере, и история думаю будет интересная. Пойду обязательно
17 мая 2023, 15:21
10
0
Ответить
Matto :3
18 мая 2023, 05:51
Самолёты просто отпад, картинка выглядит круто. Фильм обещает быть классным
18 мая 2023, 05:51
9
0
Ответить
Lana Ppk
18 мая 2023, 20:35
Оценка
Ван Ибо харизматичный актер! Я его обожаю! Фильм расскажет нам о такой опасной, но интересной профессии как летчик-испытатель. Ведь именно от них зачастую зависит исход военной операции! В центре сюжета самолёт пятого (четвертого) поколения J-20. Он гордость страны! Обязательно пойду смотреть! Очень хочу, чтобы его показали в Курске! 🙏
18 мая 2023, 20:35
12
0
Ответить
Наталия Клочкова
19 мая 2023, 16:57
Специально пошла искать информацию об актёре, играющего главную роль в фильме, Ван Ибо. Впечатляет. В свои 25 лет парень добился потрясающих результатов. Достоин уважения и подрожания. С 13 лет пашет, как не в себя. Молодец! В фильме сам исполняет трюки. Обязательно посмотрю "Король неба". Пока жду премьеры "Короля", посмотрела ещё один фильм с его участием "Аноним". Обалденный фильм! Настойчиво рекомендую к просмотру. Жаль, что у нас он не идёт на широком экране. Там такие потрясающие съёмочные спецэффекты, ух, круто! И сюжет фильма очень интересный. Открыла для себя много интересных исторических фактов.
Ну, а сейчас жду "Король неба". Уверена, фильм понравится многим: прекрасным дамам понравятся красавцы лётчики, мужской половине - самолёты, а детворе - романтика профессии лётчика - испытателя.
19 мая 2023, 16:57
20
0
Ответить
Ася Захаренко
21 мая 2023, 13:29
Как я вам завидую!А в Беларуси ещё никакой информации нет, наверное не покажут😥
21 мая 2023, 13:29
3
0
Ответить
Ася Захаренко
21 мая 2023, 13:30
Ибоша прекрасен,как всегда!
21 мая 2023, 13:30
6
0
Ответить
Алинка Медведева
21 мая 2023, 15:49
Жду с нетерпением! Смотрела недавно вышедший фильм с Ван Ибо в главной роли Безымянный, до сих пор под огромным впечатлением, до конца державл в напряжении, а чего стоит сцена в душевой😱 нереальные движения и мимка. Уверена, в этом фильме он также проявит себя.
21 мая 2023, 15:49
15
0
Ответить
лучший.
25 мая 2023, 00:12
в ответ на сообщение
Tian Tian от 16 мая 2023, 18:19
а ты клоуниха, тянь тянь. факт.
25 мая 2023, 00:12
2
9
Ответить
Медни Джанбекова
25 мая 2023, 12:23
Жду фильм у нас в Грозном🥺🥺🥺
25 мая 2023, 12:23
2
0
Ответить
Tian Tian
27 мая 2023, 16:33
в ответ на сообщение
лучший. от 25 мая 2023, 00:12
Оценка
по себе людей не судят, заюнь.
27 мая 2023, 16:33
3
0
Ответить
Tatiana
31 мая 2023, 11:23
Оценка
Трейлер шикарен, с нетерпением жду выхода, давно в кинотеатр не ходила😍
31 мая 2023, 11:23
7
0
Ответить
m._tcc
4 июня 2023, 10:21
Оценка
Я слежу за Ибо уже 3 года.. просто не описать, НАСКОЛЬКО он вырос. В 20 году у меня и мысли не было, что в будущем я смогу увидеть фильм с его участием в кинотеатре. И вот уже скоро будут продавать билеты.. Я надеюсь, что очень много людей посмотрят этот фильм и заинтересуются Ван Ибо. Этот парень правда очень хороший, трудолюбивый человек, заслуживающий всего самого лучшего. Пожалуйста, обратите на него побольше внимания! 🙏💚💚 MTJJ!
4 июня 2023, 10:21
11
0
Ответить
Tatiyana
6 июня 2023, 17:29
Очень жду новый фильм с Ибо. Наконец-то и у нас в Казахстане пройдет премьера. С Безымянным не получилось, хотя он прошёл и в других странах, не только на Родине. Дай Боже у Ибо карьера пойдёт вверх и мы часто будем видеть его на больших экранах. Я всем сердцем желаю ему этого.
6 июня 2023, 17:29
6
0
Ответить
Светлана Боташева
7 июня 2023, 21:47
Отложила все дела, взяла выходной на работе... Обожаю Ибо💚
7 июня 2023, 21:47
9
0
Ответить
Linh Mīnnshéwojusugsš
9 июня 2023, 23:02
Оценка
Сегодня была на предпоказе, эмоции взяли вверх! Отличный фильм о летчиках-испытателях: качественная графика, спецэффекты на высоте, и, конечно, же трогательный и вдохновляющий сюжет.
9 июня 2023, 23:02
8
0
Ответить
Киноафиша.инфо
10 июня 2023, 13:55
в ответ на сообщение
Linh Mīnnshéwojusugsš от 9 июня 2023, 23:02
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
10 июня 2023, 13:55
1
0
Ответить
zadirka
10 июня 2023, 18:12
Оценка
2 часа, пока идет фильм, пролетают совершенно незаметно. Очень динамичное действие и красивая картинка. Сценарий не разочаровывает, в нем есть что-то голливудское, но, конечно, с примесью китайской специфики. Поэтому, с одной стороны, фильм смотрится легко, а с другой - любопытно и немного непривычно, и поэтому свежо.
10 июня 2023, 18:12
4
0
Ответить
最棒的 花菜
10 июня 2023, 22:27
Оценка
Офигенный фильм, всем советую. Всё просто потрясающе 🔥🔥🔥💚💚💚
10 июня 2023, 22:27
5
0
Ответить
Киноафиша.инфо
11 июня 2023, 11:55
в ответ на сообщение
最棒的 花菜 от 10 июня 2023, 22:27
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
11 июня 2023, 11:55
1
0
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Tatiana
11 июня 2023, 14:20
Оценка
Смотрела фильм на предпоказе, пойду ещё раз после премьеры. Фильм отличный, от визуала до актёрской игры. Следила за его разработкой и продвижением, каждый, кто участвовал в создании "Короля неба", потрудился на 200%. Фильм стоит того, чтобы хотя бы раз сходить в кинотеатр🔥🔥🔥 Во время просмотра бросало в жар, в слёзы, смешные моменты тоже были. Я не большой знаток китайского кино, но это и не первый китайский фильм, который я смотрела. С каждым разом хочется больше😄 В общем, всем советую к просмотру. Даже если не впечатлитесь так же сильно, как и я, равнодушными точно не останетесь😉
11 июня 2023, 14:20
4
0
Ответить
Киноафиша.инфо
11 июня 2023, 16:30
в ответ на сообщение
Tatiana от 11 июня 2023, 14:20
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
11 июня 2023, 16:30
0
0
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Марьям Дей
12 июня 2023, 10:23
Оценка
Смотрела предпоказ недавно. Первое, что хотела бы отметить, фильм подойдет разной аудитории: и парням, и девушкам, и семьям - каждого может заинтересовать что-то своё.
Сюжет про авиацию, конкретно про летчиков-испытателей. Есть сцены с подготовкой и тренировками; красивые эффекты, самолеты и трюки.
Съемочная команда постоянно консультировалась со специалистами; насколько я поняла, режиссер подкован в этой теме и хотел максимально реалистично передать как самолеты, так и всё, через что проходят летчики. И при этом нет ощущения документального фильма, снято хорошо и понятно, больше художественно, со своими историями героев.
Есть моменты и смешные, есть и трогательные, будто проживаешь всё это вместе с лётной командой; хорошо передана атмосфера. Показаны важность профессии, ее особенности; путь рекрутов от личных целей поступления в это бюро до сплочения команды; борьба с самим собой, любовь к своему делу, стремление "только вперед"; семьи летчиков и их отношение к работе своих близких.
Кроме самолетов и тренировок сами ситуации испытаний истребителей подобраны тщательно и сняты довольно-таки детально и интересно. Есть сцены, трогающие до глубины души, многое основано на реальных событиях. Очень тонко показана грань между долгом и бытностью человеком с простыми радостями жизни.
Советую посмотреть, лично я ни капли не пожалела. Плюс дождитесь конца титров, не пропустите некоторые сцены, которые покажут после.
12 июня 2023, 10:23
5
0
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Лейла Мешвелиани
12 июня 2023, 17:05
Оценка
Добрый день! Присоединяюсь к людям, которые писали отзывы о фильме
"Король Неба".
Посмотрела фильм на предпоказе на большом экране. Мне безумно понравилось. Я ничего подобного ещё не видела. Эти эмоции останутся на долго. Видно, что проделана огромная работа, все актёры играли свою роль на высшем уровне. Как превосходно снят сам фильтм. Впечатление остаются до сих пор. Советую сходить на фильм, тем, кто любит узнавать много нового и любить самолёты. Останетесь довольны. Очень рада, что в России люди смогут посмотреть и оценить китайское кино . Всем приятного просмотра, кто уже решил взять билеты в кино. Я уже иду снова 15 июня.
12 июня 2023, 17:05
3
0
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ermanovich987
14 июня 2023, 09:49
Оценка
Уже жду)))
Фильм с Ван Ибо не может быть плохим )
14 июня 2023, 09:49
2
0
Ответить
Елена Богос
14 июня 2023, 14:32
Оценка
Этот фильм стоил того, чтобы пойти на предпоказ! Настолько всё динамично, ярко, жизненно. В фильме красной полосой идёт патриотизм, через который нам показали какова цена мирного неба! Очень советую сходить, даже не ради Ван Ибо, в фильме много и других хороших актёров!
14 июня 2023, 14:32
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
14 июня 2023, 18:27
в ответ на сообщение
Елена Богос от 14 июня 2023, 14:32
Добрый день! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился😊
14 июня 2023, 18:27
0
0
Ответить
Ирина Баталова
14 июня 2023, 19:35
Оценка
Даже и не знаю за что похвалить этот фильм в первую очередь, наверное, за все? Фильм о летчиках-испытателях, о том, что ими движет, как они рискуют и преодолевают трудности, о том, что героями не рождаются, но становятся. Превосходно снят, спецэффекты на высшем уровне, игра актеров просто потрясающая. История, разворачивающаяся на экране сама по себе интересная, и мурашки бегут по коже еще и от того, что основана она на реальных событиях. Фильм универсален и подойдет любому зрителю. Обязательно смотрите, если влюблены в авиацию, если не влюблены, то все равно смотрите просто для расширения кругозора - достоверность происходящего и внимание создателей к деталям поражает! Если есть возможность, сходите в кино - экшн-фильмы и большие экраны созданы друг для друга ;)
14 июня 2023, 19:35
2
0
Ответить
Рушания Хуббуллина
15 июня 2023, 18:22
Оценка
Великолепный фильм! Была на предпоказе, но пойду еще раз после премьеры! Съемки полетов, просто нет слов, аж дух захватывает!
15 июня 2023, 18:22
0
0
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Киноафиша.инфо
15 июня 2023, 19:03
в ответ на сообщение
Ирина Баталова от 14 июня 2023, 19:35
Добрый день! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился😊
15 июня 2023, 19:03
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
15 июня 2023, 19:04
в ответ на сообщение
Рушания Хуббуллина от 15 июня 2023, 18:22
Добрый день! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился😊
15 июня 2023, 19:04
0
0
Ответить
炎 炎
15 июня 2023, 19:51
Оценка
Посмотрела фильм: 10 из 10!
И сюжет, и картинка, и актерский состав - все на высоте.
2 часа пролетели незаметно.
Зрелищно, динамично, одновременно душевно, драматично, сопереживаешь героям, трогает, в некоторых моментах пробирает до слез. Очень патриотичный, светлый, вдохновляющий, эстетичный фильм, который можно смотреть семьей.
15 июня 2023, 19:51
1
0
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Vransar Саражина
16 июня 2023, 02:04
Оценка
Очень ждала этот фильм и он стоил того!
Всё совпало! И сюжет, и качество, и игра актеров 👍
Всем рекомендую 👍 Мы смотрели всей семьёй. Это фильм, который хочется смотреть не один раз
16 июня 2023, 02:04
2
0
Ответить
Cr
16 июня 2023, 09:06
Оценка
Супер!
16 июня 2023, 09:06
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
16 июня 2023, 10:01
в ответ на сообщение
Cr от 16 июня 2023, 09:06
Здравствуйте! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился!
16 июня 2023, 10:01
0
0
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Киноафиша.инфо
16 июня 2023, 10:02
в ответ на сообщение
Cr от 16 июня 2023, 09:06
Здравствуйте! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился 😊
16 июня 2023, 10:02
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
16 июня 2023, 10:02
в ответ на сообщение
炎 炎 от 15 июня 2023, 19:51
Здравствуйте! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился!
16 июня 2023, 10:02
0
0
Ответить
varvarabondr
16 июня 2023, 12:10
Оценка
ибо❤️🩹
16 июня 2023, 12:10
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
16 июня 2023, 19:02
в ответ на сообщение
varvarabondr от 16 июня 2023, 12:10
Здравствуйте! Рады, что фильм вам понравился! Спасибо, что поделились мнением 😊
16 июня 2023, 19:02
0
0
Ответить
varvarabondr
16 июня 2023, 23:32
Оценка
чудесный фильм, я очень рада что смогла на него попасть!!
всё очень красиво снято, особенно полёты конечно.
ван ибо❤️🩹
16 июня 2023, 23:32
1
0
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Киноафиша.инфо
17 июня 2023, 15:18
в ответ на сообщение
varvarabondr от 16 июня 2023, 23:32
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
17 июня 2023, 15:18
0
0
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Zalya
18 июня 2023, 00:20
Оценка
Очень хорошый фильм. Много эмоции радости, грусти и злости. Получила удовольствия от полётов, плакала из-за трагедий в фильме, радовалась взаимоотношениями героев. Завидовала их уважением друг к другу и их стремлениям. Со чувствовала жене и ребёнку. И все эти эмоции за 2 часа просмотра. Советую
18 июня 2023, 00:20
1
0
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tat-yanka
18 июня 2023, 01:35
Оценка
Хороший фильм - эффектный и патриотичный. И посмеялась и поплакала во время просмотра. Была удивлена увидев в руках главных героев значок "Лучший выпускник" на русском языке и секундомер "Слава". Оказывается раньше китайские летчики-испытатели обучались летному делу в СССР. Очень тронули кадры с записями переговоров летчиков. Уже после просмотра я узнала, что это настоящие записи переговоров погибших летчиков и поняла, что они стали прототипами персонажей, а их истории легли в основу сюжета фильма. Вот такое кино нам нужно, про настоящих людей! Вкупе с отличными спецэффектами выглядит вполне достойно!
18 июня 2023, 01:35
2
0
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Киноафиша.инфо
18 июня 2023, 12:15
в ответ на сообщение
Zalya от 18 июня 2023, 00:20
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
18 июня 2023, 12:15
0
0
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Киноафиша.инфо
18 июня 2023, 12:15
в ответ на сообщение
tat-yanka от 18 июня 2023, 01:35
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
18 июня 2023, 12:15
0
0
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User
18 июня 2023, 14:59
Оценка
все ради ван ибо!!
18 июня 2023, 14:59
0
0
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Ольга Кушнир
18 июня 2023, 16:45
Оценка
Отличное кино в жанре экшн, многим может быть будет не привычны имена и внешность китайских актеров, но тем не менее снято красиво, патриотично и трогательно одновременно, а по другому про летчиков -испытателей и не может быть снято, уж такая профессия! Рекомендовала бы смотреть всей семьей, особенно у кого сыновья.
18 июня 2023, 16:45
1
0
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Киноафиша.инфо
18 июня 2023, 19:20
в ответ на сообщение
Ольга Кушнир от 18 июня 2023, 16:45
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
18 июня 2023, 19:20
0
0
Ответить
Галина Напрасная
18 июня 2023, 22:15
Оценка
Фильм очень понравился и мне и детям.Советую всем.Интересный.
18 июня 2023, 22:15
0
0
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armas
19 июня 2023, 18:53
Оценка
Обалденный фильм,смотрела сегодня второй раз и смотрится как в первый! Эмоций через край!!!
Изначально пошла из-за Ван Ибо,но и другие актёры молодцы!
Очень необычно было смотреть полюбившегося актёра на большом экране,и я мечтаю посмотреть "Аноним" с ним так же на большом экране.Очень его тоже рекомендую,ну и жду новый с ним фильм "Неповторимый" .Всем от души советую сходить в кино,пока ещё не поздно, всей семьёй! 🔥👍
19 июня 2023, 18:53
2
0
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Ксения Чугаева
20 июня 2023, 07:10
Оценка
То самое чувство когда фильм заканчивается и ты задаешь вопрос "А что уже все?" .. "А еще?" Два часа пролетели для меня не заметно. Как один вдох. Обычно в фильме ты цепляешься за что-то, будь то актер, сюжет, спецэффекты или какая-то сцена. Но "Король неба" воспринимается единым целом. Разумеется сцены с полетами заставляют замирать сердце. Все трюки, даже если бы я не знала что актер их делал сам я бы и не задумалась что это дублер. Видно что каждый актер не просто играл в фильме, он "прожил" своего персонажа. Потрясающий ветеран летчиков испытателей который каким-то образом разглядел в главном герое талант и огромное сердце. Главный герой, который по большей части молчаливый, но в нем чувствуется стальной стержень силы воли. У него было бешенное желание быть лучшим из лучших. Но при этом он так хотел чтобы у самолета был хороший двигатель. Ему не помешало не отстранение, не мнение родителей, не даже соперник который уже практически праздновал победу, не тяжелое ранение. Очень хорошо видно что меняясь главный герой менял и окружение. Финал у фильма очень красивый))) Мне немного не понятно почему "Король неба" сравнивают с Топ ган" все таки и сюжет и идея разные у фильмов. Что касаться того что фильм снят в Китае... Даже не знаю что сказать, потому как, что я только не смотрела. Это и голливудские блокбастеры и европейские фильмы. Латино-американские сериалы. Японские, Китайские и Корейские дорамы. Индийское кино и сериалы. Множество русских фильмов и сериалов(в том числе еще советских фильмов). Думаю любовь к самолетам у меня с детства, я не очень люблю военные фильмы, но "В бой идут одни старики" навсегда в моем сердце. Почему я вспомнила этот старый фильм. Потому что у меня на сердце всегда было тепло после его просмотра. То же самое случилось и с "Король неба". Настоящий патриотизм которым хочется гордиться он такой и только такой. У всех бывают удачные работы и не удачные, показателям качества ну не как не является страна или студия снявшая фильм. Я уверена "Король неба" это один из шедевров кинематографа.
20 июня 2023, 07:10
3
0
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Оксана
20 июня 2023, 14:10
Оценка
Неплохо, фильм динамичный, симпатичные актёры, приятно смотреть. Конечно, сразу всплывает в памяти Маверик 2 и Лучший стрелок. Сюжет похож, но китайский очень уж пафосный, в целом неплохо, зайдёт женской половине смотрящих.
20 июня 2023, 14:10
0
0
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promtovaveronika
20 июня 2023, 22:47
Оценка
Стоит посмотреть. И пересмотреть
20 июня 2023, 22:47
0
0
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Comon
21 июня 2023, 08:22
Оценка
Да, фильмец крутой, вместе всех победим. Но че-то многовато у них там аварий было, ужас какой то
21 июня 2023, 08:22
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
21 июня 2023, 11:43
в ответ на сообщение
Ксения Чугаева от 20 июня 2023, 07:10
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
21 июня 2023, 11:43
0
0
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Киноафиша.инфо
21 июня 2023, 11:43
в ответ на сообщение
Оксана от 20 июня 2023, 14:10
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
21 июня 2023, 11:43
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
21 июня 2023, 11:43
в ответ на сообщение
Comon от 21 июня 2023, 08:22
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
21 июня 2023, 11:43
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
21 июня 2023, 11:43
в ответ на сообщение
promtovaveronika от 20 июня 2023, 22:47
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
21 июня 2023, 11:43
0
0
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Наталия Петряшова
22 июня 2023, 18:47
Оценка
ВОСТОРГ ОТ ПРОСМОТРА ФИЛЬМА!!!! РЕКОМЕНДУЮ!!!!
22 июня 2023, 18:47
0
0
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Киноафиша.инфо
22 июня 2023, 19:17
в ответ на сообщение
Наталия Петряшова от 22 июня 2023, 18:47
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
22 июня 2023, 19:17
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София Дарниченко
23 июня 2023, 17:05
Оценка
Изначально пошла только ради Ван Ибо. Но после просмотра стало понятно, что фильм невероятен. Переживания за героев были на протяжении почти всего фильма (просто где-то за них не надо переживать)) ) Истребители стояли перед глазами даже после окончания фильма - настолько он был невероятен. Рекомендую к просмотру всем, особенно любителям военных самолётов (показывались чуть ли не чаще, чем люди)) )
23 июня 2023, 17:05
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Weilan
2 июля 2023, 21:30
Оценка
Фильм потрясающий! Зрелищные съемки, увлекательный сюжет,крутые спецэффекты, от сцен в небе просто дух захватывает! Звук это отдельный восторг, как будто действительно находишься в кабине самолета с героями. Актерский состав действительно блестящий, Ван Ибо шикарен. В общем фильм очень понравился, спасибо.
2 июля 2023, 21:30
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chentyruva.natalia
24 июля 2023, 20:11
Посмотрела сегодня фильм Король Неба. Что сказать, красавцы 👌🏻 Жизненно, атмосферно, трагично и особенно понравится тем кто сам летал или летает, и кто связан с Китаем ❤️
24 июля 2023, 20:11
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Ну, а сейчас жду "Король неба". Уверена, фильм понравится многим: прекрасным дамам понравятся красавцы лётчики, мужской половине - самолёты, а детворе - романтика профессии лётчика - испытателя.
Сюжет про авиацию, конкретно про летчиков-испытателей. Есть сцены с подготовкой и тренировками; красивые эффекты, самолеты и трюки.
Съемочная команда постоянно консультировалась со специалистами; насколько я поняла, режиссер подкован в этой теме и хотел максимально реалистично передать как самолеты, так и всё, через что проходят летчики. И при этом нет ощущения документального фильма, снято хорошо и понятно, больше художественно, со своими историями героев.
Есть моменты и смешные, есть и трогательные, будто проживаешь всё это вместе с лётной командой; хорошо передана атмосфера. Показаны важность профессии, ее особенности; путь рекрутов от личных целей поступления в это бюро до сплочения команды; борьба с самим собой, любовь к своему делу, стремление "только вперед"; семьи летчиков и их отношение к работе своих близких.
Кроме самолетов и тренировок сами ситуации испытаний истребителей подобраны тщательно и сняты довольно-таки детально и интересно. Есть сцены, трогающие до глубины души, многое основано на реальных событиях. Очень тонко показана грань между долгом и бытностью человеком с простыми радостями жизни.
Советую посмотреть, лично я ни капли не пожалела. Плюс дождитесь конца титров, не пропустите некоторые сцены, которые покажут после.
"Король Неба".
Посмотрела фильм на предпоказе на большом экране. Мне безумно понравилось. Я ничего подобного ещё не видела. Эти эмоции останутся на долго. Видно, что проделана огромная работа, все актёры играли свою роль на высшем уровне. Как превосходно снят сам фильтм. Впечатление остаются до сих пор. Советую сходить на фильм, тем, кто любит узнавать много нового и любить самолёты. Останетесь довольны. Очень рада, что в России люди смогут посмотреть и оценить китайское кино . Всем приятного просмотра, кто уже решил взять билеты в кино. Я уже иду снова 15 июня.
Фильм с Ван Ибо не может быть плохим )
И сюжет, и картинка, и актерский состав - все на высоте.
2 часа пролетели незаметно.
Зрелищно, динамично, одновременно душевно, драматично, сопереживаешь героям, трогает, в некоторых моментах пробирает до слез. Очень патриотичный, светлый, вдохновляющий, эстетичный фильм, который можно смотреть семьей.
Всё совпало! И сюжет, и качество, и игра актеров 👍
Всем рекомендую 👍 Мы смотрели всей семьёй. Это фильм, который хочется смотреть не один раз
всё очень красиво снято, особенно полёты конечно.
ван ибо❤️🩹
Изначально пошла из-за Ван Ибо,но и другие актёры молодцы!
Очень необычно было смотреть полюбившегося актёра на большом экране,и я мечтаю посмотреть "Аноним" с ним так же на большом экране.Очень его тоже рекомендую,ну и жду новый с ним фильм "Неповторимый" .Всем от души советую сходить в кино,пока ещё не поздно, всей семьёй! 🔥👍
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