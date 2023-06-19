Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мальдивы подождут" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В прокат выходит документальный фильм «Revival 69: Возвращение легенды» — доступен трейлер

В прокат выходит документальный фильм «Revival 69: Возвращение легенды» — доступен трейлер

19 июня 2023 10:38
В прокат выходит документальный фильм «Revival 69: Возвращение легенды» — доступен трейлер

Лента посвящена фестивалю Toronto Rock and Roll Revival, на котором выступили Джон Леннон, Чак Берри и The Doors.

Кинокомпания «Пионер» выпустила трейлер документального фильма «Revival 69: Возвращение легенды», посвященного легендарному рок-фестивалю Toronto Rock and Roll Revival.

История «второго Вудстока» началась в 1969 году, когда молодой промоутер Джон Брауэр решил организовать концерт, ставший одним из величайших событий в истории музыки. Изначально все мероприятие чуть не было отменено из-за плохих продаж билетов, но после того, как к числу его участников неожиданно присоединился сам Джон Леннон, ситуация была спасена. На протяжении одиннадцати часов перед двадцатитысячной аудиторией выступали такие легенды, как Чак Берри, Литтл Ричард, The Doors и Элис Купер, а также группа Plastic Ono Band, состоящая из Леннона, Йоко Оно и Эрика Клэптона. Считается, что именно Toronto Rock and Roll Revival убедил Леннона в том, что он может начать самостоятельную карьеру, поскольку через неделю после фестиваля музыкант публично заявил о решении покинуть The Beatles.

В картину вошли редкие архивные кадры с фестиваля, в том числе ранее не издававшиеся материалы, и множество интервью с именитыми участниками и организаторами мероприятия.

Режиссером проекта выступил Рон Чэпмен, наиболее известный по ленте «Кто Вы, Артур Фогель?».

«Revival 69: Возвращение легенды» выйдет в российский прокат 22 июня.

Фото: Chapman Productions
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Netflix представляет: все трейлеры и анонсы с фестиваля Tudum 2023 Netflix представляет: все трейлеры и анонсы с фестиваля Tudum 2023 Читать далее 18 июня 2023
Виктория Агалакова сталкивается с мистическими силами в трейлере сериала «Там, где цветет полынь» Виктория Агалакова сталкивается с мистическими силами в трейлере сериала «Там, где цветет полынь» Читать далее 20 июня 2023
Скруллы, Крии и другие: гид по инопланетным расам Marvel Скруллы, Крии и другие: гид по инопланетным расам Marvel Читать далее 20 июня 2023
Аарон Тейлор-Джонсон получает львиные суперсилы в трейлере фильма Marvel «Крэйвен-охотник» Аарон Тейлор-Джонсон получает львиные суперсилы в трейлере фильма Marvel «Крэйвен-охотник» Читать далее 20 июня 2023
Медработники борются с коронавирусом в финальном трейлере «Дыхания» с Ириной Горбачевой Медработники борются с коронавирусом в финальном трейлере «Дыхания» с Ириной Горбачевой Читать далее 16 июня 2023
Любви все роботы покорны: Киноафиша приглашает на показ фильма «(Не)идеальные роботы» Любви все роботы покорны: Киноафиша приглашает на показ фильма «(Не)идеальные роботы» Читать далее 20 июня 2023
Елизавета Боярская правит Российской империей в трейлере сериала «Великая. Золотой век» Елизавета Боярская правит Российской империей в трейлере сериала «Великая. Золотой век» Читать далее 17 июня 2023
Дэниэл Рэдклифф прокомментировал свое возможное участие в сериале по «Гарри Поттеру» Дэниэл Рэдклифф прокомментировал свое возможное участие в сериале по «Гарри Поттеру» Читать далее 17 июня 2023
Никита Ефремов открывает тайную силу книг в трейлере фэнтезийного сериала «Библиотекарь» Никита Ефремов открывает тайную силу книг в трейлере фэнтезийного сериала «Библиотекарь» Читать далее 20 июня 2023
Феноменальный и захватывающий: появились первые отзывы о «Миссии: невыполнима 7» Феноменальный и захватывающий: появились первые отзывы о «Миссии: невыполнима 7» Читать далее 20 июня 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше