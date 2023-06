В прокат выходит документальный фильм «Revival 69: Возвращение легенды» — доступен трейлер

Лента посвящена фестивалю Toronto Rock and Roll Revival, на котором выступили Джон Леннон, Чак Берри и The Doors.

Кинокомпания «Пионер» выпустила трейлер документального фильма «Revival 69: Возвращение легенды», посвященного легендарному рок-фестивалю Toronto Rock and Roll Revival.

История «второго Вудстока» началась в 1969 году, когда молодой промоутер Джон Брауэр решил организовать концерт, ставший одним из величайших событий в истории музыки. Изначально все мероприятие чуть не было отменено из-за плохих продаж билетов, но после того, как к числу его участников неожиданно присоединился сам Джон Леннон, ситуация была спасена. На протяжении одиннадцати часов перед двадцатитысячной аудиторией выступали такие легенды, как Чак Берри, Литтл Ричард, The Doors и Элис Купер, а также группа Plastic Ono Band, состоящая из Леннона, Йоко Оно и Эрика Клэптона. Считается, что именно Toronto Rock and Roll Revival убедил Леннона в том, что он может начать самостоятельную карьеру, поскольку через неделю после фестиваля музыкант публично заявил о решении покинуть The Beatles.

В картину вошли редкие архивные кадры с фестиваля, в том числе ранее не издававшиеся материалы, и множество интервью с именитыми участниками и организаторами мероприятия.

Режиссером проекта выступил Рон Чэпмен, наиболее известный по ленте «Кто Вы, Артур Фогель?».

«Revival 69: Возвращение легенды» выйдет в российский прокат 22 июня.