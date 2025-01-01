Меню
Фильмы
Revival 69: Возвращение легенды
Трейлеры фильма «Revival 69: Возвращение легенды»
Revival 69: Возвращение легенды
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Отзывы
2024, Германия, анимация
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Так кто все-таки умер в конце второго сезона «Уэнсдэй»: пророчество указывало на Энид, но все гораздо сложнее
ИИ изучил все фильмы о Шурике — и дал совет зрителям: «Вы зря начинаете с “Операции “Ы”»
Расплатился ли Серхан за все свои грехи? Рассказываем, чем закончился турецкий сериал «Дикий»
«Ну, а лев — просто мазохист»: все части «Сумерек» в 4K все-же покажут в РФ, но без нюансов не обошлось
В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности»
«Потеряли за пять минут»: вот почему сериал «Вечность» закрыли после первого сезона — хотя потенциала хватало на все 10
«Позвони мне, позвони»: только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по кадру с женщиной и телефоном (тест)
Волчий билет от поклонников: Netflix бездарно испортили культовое аниме 1995 года — хуже продолжения уже не будет
«Мы читали одну и ту же книгу?»: самая ожидаемая экранизация 2026 года уже в огне — классику превратили в «Пятьдесят оттенков серого»
Оставьте «Сумерки» на сладкое: вот еще 5 фильмов с той же атмосферой для осенних вечеров — не забудьте плед и какао
«Просто снос башки»: этот российский сериал с рейтингом 7.5 впечатлил даже Пересильд — наш ответ «Игре в кальмара»
