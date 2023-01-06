Детектив Конан: история Аи Хайбары, 2023

Отзывы о мультфильме
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Любому мужчине известно - либо девушкой занимайся, либо мировыми проблемами! Стоило 17-летнему Синъити Кудо на прогулке с подругой детства Ран Мори отвлечься на деяния подозрительных лиц, как злые бандиты схватили его и заставили принять странную пилюлю, которая обратила парня в 7-летнего мальчика. Чудом выживший Кудо бросился за помощью к другу, но даже гениальный профессор Агаса не смог ничего поделать. А уж когда в дом профессора ворвалась взволнованная Ран и спросила незнакомого ребенка, кто он такой, бедняга смог только скользнуть взглядом по книжным полкам и выдавить: «Эдогава… Конан».
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