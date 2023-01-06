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Постер мультфильма Детектив Конан: история Аи Хайбары
6.9
Киноафиша Фильмы Детектив Конан: история Аи Хайбары
6.9

Детектив Конан: история Аи Хайбары

, 2023
Detective Conan Haibara Aimonogatari Black Iron Mystery Train
Япония / боевик, анимация, криминал, аниме / 18+
Постер мультфильма Детектив Конан: история Аи Хайбары
6.9

О фильме

Любому мужчине известно - либо девушкой занимайся, либо мировыми проблемами! Стоило 17-летнему Синъити Кудо на прогулке с подругой детства Ран Мори отвлечься на деяния подозрительных лиц, как злые бандиты схватили его и заставили принять странную пилюлю, которая обратила парня в 7-летнего мальчика. Чудом выживший Кудо бросился за помощью к другу, но даже гениальный профессор Агаса не смог ничего поделать. А уж когда в дом профессора ворвалась взволнованная Ран и спросила незнакомого ребенка, кто он такой, бедняга смог только скользнуть взглядом по книжным полкам и выдавить: «Эдогава… Конан».

В ролях

Мэгуми Хаясибара
Мэгуми Хаясибара
Ai Haibara
Юкитоси Хори
Gin
Минами Такаяма
Минами Такаяма
Conan Edogawa
Кэнъити Огата
Hiroshi Agasa
Каппэй Ямагути
Каппэй Ямагути
Kid the Phantom Thief
Каппэй Ямагути
Каппэй Ямагути
Kid the Phantom Thief
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 6 января 2023
Дата выхода
30 марта 2023 Гонконг
31 мая 2023 Индонезия
30 марта 2023 Макао B
27 апреля 2023 ОАЭ R18
1 марта 2023 Таиланд
24 марта 2023 Тайвань 0+
23 июня 2023 Южная Корея 12
6 января 2023 Япония G
Сборы в мире $5 336 693
Другие названия
Detective Conan Haibara Aimonogatari Black Iron Mystery Train, Detective Conan: Episode of Ai Haibara - Black Iron Mystery Train, 名偵探柯南 灰原哀物語〜黑鐵的神祕列車〜, ＴＶシリーズ特別編集版「名探偵コナン 灰原哀物語～黒鉄のミステリートレイン～」, Detective Conan Episode of Ai Haibara, Meitantei Conan: Haibara Ai Monogatari ~Kurogane no Mystery Train~, 명탐정 코난: 하이바라 아이 이야기 ~흑철의 미스터리 트레인, Detective Conan: Ai Haibara's Story - Jet-Black Mystery Train, 名侦探柯南 灰原哀物语：黑铁的神秘列车, 名探偵コナン 灰原哀物語 黒鉄のミステリートレイン, Detective Conan: Haibara Ai Monogatari - Kurogane no Mystery Train, 名偵探柯南：灰原哀物語-黑鐵的神秘列車-

Рейтинг мультфильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 26 августа 2024

Отзывы о мультфильме

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