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Виталий Юшков

Виталий Юшков
Виталий Юшков
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Дата рождения
11 августа 1951
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Биография Виталия Юшкова

Виталий Юшков родился 11 августа 1951 года в Ленинграде. Детство в послевоенном городе было трудным. В школе Виталий увлёкся самодеятельностью. После получения аттестата решил поступать в театральный институт. В 1972 году, после окончания ЛГИТМиКЕ, где его преподавателями были Леонид Макарьев и Анатолий Шведерский, был принят в труппу Ленинградского АБДТ. Руководителем театра был известный театральный режиссёр Георгий Товстоногов. Но карьера в театре у молодого актёра не сложилась.

Стремясь реализовать свой потенциал, актёр стал пробовать себя в кино. На площадке фильма «Семья Зацепиных» актёр познакомился со своей будущей женой Еленой Сафоновой. В 1976 году они поженились. Елена переехала к Виталию из Москвы, продолжив обучение в ЛГИТМиКЕ. Но спустя шесть лет семья распалась. Через несколько лет актёр женился второй раз. 

Карьера в кино для Виталия оказалась гораздо успешнее театральной. Режиссёров привлекала его яркая внешность, типаж, актерский потенциал. Первая важная роль Виталия случилась в фильме «Крах инженера Гарина». Фильм вышел в 1973 году и привлёк внимание зрителей к молодому и красивому актёру. Виталий снялся более чем в двадцати фильмах.

В 1990-е годы эмигрировал с семьей в Израиль. Но там его карьера в кино не имела успеха. Актёр стал искать утешение в алкоголе, стал агрессивным. Супруга актёра обращалась в полицию, после чего Виталий несколько месяцев провёл в тюрьме.

Актёр живёт в доме престарелых в городе Ашдоде. 

Интересные факты о Виталии Юшкове
  • Последний фильм с участием актёра «Красная вишня» вышел в 1995 году;
  • Виталия Юшкова называли одним из самых красивых актёров СССР;
  • У Виталия есть двое детей от второго брака;
  • В АБДТ играл в спектаклях «Валентин и Валентина», «Протокол одного заседания», «Жестокие игры»;
  • Как признавалась актриса Елена Сафонова, брак с Виталием был случайным, необдуманным. Она его так и не полюбила. Развод протекал сложно, Виталий не хотел раздела имущества;
  • Из-за незнания языка в Израиле вынужден был работать дворником и грузчиком;
  • Как признался сам актёр, проблемы с алкоголем у него были уже с молодости. 
Фильмография Виталия Юшкова
Алеша
Алеша
драма 1980, СССР
6.0
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