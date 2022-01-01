Виталий Юшков родился 11 августа 1951 года в Ленинграде. Детство в послевоенном городе было трудным. В школе Виталий увлёкся самодеятельностью. После получения аттестата решил поступать в театральный институт. В 1972 году, после окончания ЛГИТМиКЕ, где его преподавателями были Леонид Макарьев и Анатолий Шведерский, был принят в труппу Ленинградского АБДТ. Руководителем театра был известный театральный режиссёр Георгий Товстоногов. Но карьера в театре у молодого актёра не сложилась.

Стремясь реализовать свой потенциал, актёр стал пробовать себя в кино. На площадке фильма «Семья Зацепиных» актёр познакомился со своей будущей женой Еленой Сафоновой. В 1976 году они поженились. Елена переехала к Виталию из Москвы, продолжив обучение в ЛГИТМиКЕ. Но спустя шесть лет семья распалась. Через несколько лет актёр женился второй раз.

Карьера в кино для Виталия оказалась гораздо успешнее театральной. Режиссёров привлекала его яркая внешность, типаж, актерский потенциал. Первая важная роль Виталия случилась в фильме «Крах инженера Гарина». Фильм вышел в 1973 году и привлёк внимание зрителей к молодому и красивому актёру. Виталий снялся более чем в двадцати фильмах.

В 1990-е годы эмигрировал с семьей в Израиль. Но там его карьера в кино не имела успеха. Актёр стал искать утешение в алкоголе, стал агрессивным. Супруга актёра обращалась в полицию, после чего Виталий несколько месяцев провёл в тюрьме.

Актёр живёт в доме престарелых в городе Ашдоде.