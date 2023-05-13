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Киноафиша Новости Фильм «Однажды… в Голливуде» помог Майклу Джею Фоксу «мирно» закончить карьеру актера

Фильм «Однажды… в Голливуде» помог Майклу Джею Фоксу «мирно» закончить карьеру актера

13 мая 2023 17:09
Фильм «Однажды… в Голливуде» помог Майклу Джею Фоксу «мирно» закончить карьеру актера

Актер признался, что пережил момент, похожий на одну из самых запоминающихся сцен из картины Квентина Тарантино.

Майкл Дж. Фокс рассказал о том, что фильм «Однажды… в Голливуде» помог ему спокойно принять решение об окончании актерской карьеры. В новом интервью для Empire он признался, что однажды из-за болезни Паркинсона забыл свои реплики на съемках сериала «Хорошая борьба», что заставило его вспомнить одну из сцен картины Квентина Тарантино:

«В тот момент я подумал об «Однажды... в Голливуде». В этом фильме есть сцена, в которой герой Леонардо ДиКаприо забывает свои реплики на съемках. Он возвращается в свою гримерку и кричит на себя в зеркало. Просто сходит с ума. У меня был момент, когда я тоже взглянул в зеркало и подумал: «Я больше не могу помнить свои реплики». И мирно решил двигаться дальше».

Фокс имеет в виду одну из самых запоминающихся сцен фильма, в которой актер Рик Далтон (ДиКаприо), тяжело переживая профессиональный кризис, в приступе ярости разносит свой трейлер. По словам Тарантино, эта сцена была сымпровизирована исполнителем:

«На самом деле этого момента не было в сценарии, и мы никогда его не репетировали». Это была идея Лео. В какой-то момент он просто сказал мне: «Слушай, мне нужно облажаться в сцене съемок, хорошо? И после нее у меня должен случиться настоящий кризис, из которого я позже выберусь».

Недавно Фокс выпустил документальном фильм «Неизменный: Майкл Дж. Фокс», посвященный истории его карьеры и борьбы с болезнью Паркинсона. Премьера картины состоялась на стриминговом сервисе Apple TV+ вчера, 12 мая.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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