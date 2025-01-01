Меню
Оскар 2024
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший грим и причёски
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 2024
Best Motion Picture, Musical or Comedy
Победитель
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Победитель
Best Director, Motion Picture
Номинант
Best Original Score, Motion Picture
Номинант
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Номинант
Best Screenplay, Motion Picture
Номинант
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Номинант
BAFTA 2024
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучший грим и причёски
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший британский фильм
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2023
Лучший фильм
Победитель
UNIMED Award
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
