Рождество Эйи в Лесу призрачной совы, 2018

Да кто вообще согласится провести рождественские каникулы с каким-то странным стариком на хуторе под названием «Лес призрачной совы»?! «Я туда не поеду!» — так ответила 10-летняя Эйя, когда родители сообщили, что ей предстоит провести зимние каникулы где-то в глуши на краю леса. Однако с взрослыми не поспоришь… Но маленькая Эйя даже не подозревает, какими приключениями обернется для нее эта поездка: она спасет древний лес, поможет двум молодым людям обрести любовь и узнает самую большую тайну своей семьи. А зрителей ждет очень красивая рождественская сказка. Одну из ролей в фильме играет популярная эстонская певица Лийс Лемсалу.