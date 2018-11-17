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Рождество Эйи в Лесу призрачной совы
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Eia jõulud Tondikakul

Рождество Эйи в Лесу призрачной совы, 2018

2018
7.6 Оцените
13 голосов
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О фильме

Да кто вообще согласится провести рождественские каникулы с каким-то странным стариком на хуторе под названием «Лес призрачной совы»?! «Я туда не поеду!» — так ответила 10-летняя Эйя, когда родители сообщили, что ей предстоит провести зимние каникулы где-то в глуши на краю леса. Однако с взрослыми не поспоришь… Но маленькая Эйя даже не подозревает, какими приключениями обернется для нее эта поездка: она спасет древний лес, поможет двум молодым людям обрести любовь и узнает самую большую тайну своей семьи. А зрителей ждет очень красивая рождественская сказка. Одну из ролей в фильме играет популярная эстонская певица Лийс Лемсалу.

7.6 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 30 ноября 2020
Премьера в мире 17 ноября 2018
Возраст 6+
Режиссер
Ану Аун
В ролях
Роберт Аннус
Мария Аннус
Аннабрит Хейнмаа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рождество Эйи в Лесу призрачной совы 3 постера
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