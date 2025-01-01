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Я — медведь
Я — медведь, 2024: актеры и роли
Я — медведь, 2024: актеры и роли
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Вся информация о фильме
Режиссер
Кирилл Кемниц
В ролях
Агата Муцениеце
Agata Muceniece
Никита Кологривый
Nikita Kologrivyy
Андрей Пынзару
Andrey Pynzaru
Михаил Евланов
Ольга Тумайкина
Владимир Стержаков
Vladimir Sterzhakov
Ирина Безряднова
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Как приручить дракона
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2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
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2025, США, боевик, приключения, комедия
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2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
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2025, Япония, анимация
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Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
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