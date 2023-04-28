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Синистер. Начало
Отзывы о фильме «Синистер. Начало»
Kinderfanger
Синистер. Начало
2023 / США
Трейлер
4.6
Оцените
39
голосов
Рейтинг IMDb: 4.2
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Юля Герасименко
28 апреля 2023, 01:53
Оценка
Фильм не страшный
28 апреля 2023, 01:53
1
1
Ответить
pankatiken891
28 апреля 2023, 19:28
Оценка
Фильм не страшный, но прикольный сюжет
28 апреля 2023, 19:28
1
2
Ответить
User
28 апреля 2023, 22:51
Оценка
Не похож на первые части. Абсолбтно другой фильм и другая история.
28 апреля 2023, 22:51
0
1
Ответить
gamingstarwars5
29 апреля 2023, 15:06
Оценка
Этот фильм не имеет никакого отношения к оригинальному фильму синистер. Если не брать это во внимание, то фильм очень даже неплохой.
29 апреля 2023, 15:06
4
2
Ответить
Лилия Молчанова
29 апреля 2023, 18:54
Оценка
Сплошные киноляпы
29 апреля 2023, 18:54
1
1
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Евгений Мялкин
30 апреля 2023, 01:04
Оценка
Честно говоря не понимаю людей которые ставят этому фильму положительные отзывы, но возможно они просто не смотрели прошлые части. Это была моя самая любимая серия фильмов. Но после смены режиссёра фильм получился не таким же выбивающимся из остального шлака, а такой же шаблонной фигнёй. Сюжет если это можно так назвать совершенно не связан с прошлыми фильмами. История детства главной героини полнейший бред, она просто показывает что у девушки есть травма детства, но зачем нужно было её так растягивать опять же непонятно. Сюжет однозначно шлак, задумка переработана, монстр никчёмный, зато впихнули намёк на продолжение. Очень был разочарован после просмотра этого фильма, хотя предыдущие два фильма я ооочень сильно любил и пересматривал их больше чем по семь раз. Возвращаясь к теме с продолжением фильма хочу сказать, что если вернётся Скотт Дерриксон, то я обязательно пойду, но не на фильм нового режиссёра. Спасибо если дочитали этот отзыв.
30 апреля 2023, 01:04
2
1
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Михаил Федосеев
30 апреля 2023, 20:36
Оценка
Не ходите и не тратьте деньги зря! Фильм совсем не имеет нечего общего с оригиналом *Синтстер* просто тупо развод афишу и название подогнали под настоящие кино ! А по факту фильм называется Kinderfanger!!!!!!
30 апреля 2023, 20:36
2
1
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Елизавета Мадумарова
1 мая 2023, 02:09
Оценка
Фильм отвратительный,вообще не интересный и не страшный,не тратьте свое время и деньги!!!!
1 мая 2023, 02:09
1
1
Ответить
User
2 мая 2023, 16:45
Оценка
Ничего общего с синистером, ужасная графика, всем залом сидели и смеялись просто.
2 мая 2023, 16:45
0
0
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Евгений Тизяков
2 мая 2023, 23:13
Оценка
The дудочник просто отправит вас в мир смеха. Синистера там не видел. Станиславский припотел бы.
2 мая 2023, 23:13
1
0
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sapozhnikov11021989
3 мая 2023, 01:32
Оценка
Данный фильм никак не связан с оригинальным Синистером или второй частью. Как фанат фильм ужасов, считаю, что в кино сейчас мода подавать нам ужастики под видом продолжения культовых версий своих приспешников.
Что касается отдельно взятой картины. По началу фильм начинает задавать медленный темп развития интриги, но ближе к середине фильма ты понимаешь, что ничего хорошего тебя не ждёт дальше. Ну а ближе уже к развязке, ты понимаешь, что тебя ожидает и ты ждёшь, скорее бы это закончилось.
Единственный персонаж, который понравился в данном фильме, это маленькая девочка в платье и горящими глазами, ну а в целом, фильм получился не страшным. До оригинала далеко.
Моя оценка картине в лучшем случае 5/10. Смотреть или нет, выбор за вами остаётся всегда.
3 мая 2023, 01:32
0
0
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Киноафиша.инфо
3 мая 2023, 11:40
в ответ на сообщение
User от 2 мая 2023, 16:45
Здравствуйте! Жаль, что фильм вам не понравился😕 Спасибо, что поделились мнением!
3 мая 2023, 11:40
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
3 мая 2023, 11:40
в ответ на сообщение
Евгений Тизяков от 2 мая 2023, 23:13
Добрый день! Сожалеем, что фильм не оправдал ваших ожиданий😕Спасибо за ваш отзыв!
3 мая 2023, 11:40
0
0
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Киноафиша.инфо
3 мая 2023, 11:42
в ответ на сообщение
sapozhnikov11021989 от 3 мая 2023, 01:32
Добрый день! Спасибо за исчерпывающий отзыв!
3 мая 2023, 11:42
0
0
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Георгий Савенко
3 мая 2023, 23:58
Повторюсь, ничего общего с оригиналом. Калька на цветного борца. Изрядная преамбула на западный мир. Не советую.
3 мая 2023, 23:58
1
0
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Киноафиша.инфо
4 мая 2023, 10:34
в ответ на сообщение
Георгий Савенко от 3 мая 2023, 23:58
Здравствуйте! Жаль, что фильм вам не понравился😕 Спасибо, что поделились мнением!
4 мая 2023, 10:34
0
0
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User
4 мая 2023, 22:27
Оценка
Не тратье свое время
4 мая 2023, 22:27
1
0
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abbasovahalima245
8 мая 2023, 18:19
Оценка
фильм хороший,когда будет 2 часть в прокате?
8 мая 2023, 18:19
0
1
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Асад Ализаде
9 мая 2023, 17:34
Оценка
Кино не о чем
9 мая 2023, 17:34
0
0
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Киноафиша.инфо
10 мая 2023, 11:54
в ответ на сообщение
Асад Ализаде от 9 мая 2023, 17:34
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
10 мая 2023, 11:54
0
0
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mixailtolstopatov
13 мая 2023, 17:15
Оценка
От ужасов одно название
13 мая 2023, 17:15
0
0
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alinamalina2001
21 мая 2023, 06:34
Оценка
Не идите на этот фильм, пожалеете…..половина зала ушла на половине фильма, я еле отсидела. Ничего интересного и логичного там нет.
21 мая 2023, 06:34
0
0
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Киноафиша.инфо
21 мая 2023, 11:57
в ответ на сообщение
alinamalina2001 от 21 мая 2023, 06:34
Здравствуйте! Жаль, что фильм вам не понравился😕 Спасибо, что поделились мнением!
21 мая 2023, 11:57
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Что касается отдельно взятой картины. По началу фильм начинает задавать медленный темп развития интриги, но ближе к середине фильма ты понимаешь, что ничего хорошего тебя не ждёт дальше. Ну а ближе уже к развязке, ты понимаешь, что тебя ожидает и ты ждёшь, скорее бы это закончилось.
Единственный персонаж, который понравился в данном фильме, это маленькая девочка в платье и горящими глазами, ну а в целом, фильм получился не страшным. До оригинала далеко.
Моя оценка картине в лучшем случае 5/10. Смотреть или нет, выбор за вами остаётся всегда.
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