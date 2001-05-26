Сашу из «Москва слезам не верит» и других помнят многие: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по второстепенным персонажам? (тест)

«Если авторы выдохлись, пусть уж лучше закрывают проект»: зрители назвали худшую серию «Маши и Медведя» — ее просмотрели 214 млн раз

Всего 8 серий, а пролетели как одна: детективного триллера с такой развязкой я еще не встречала

Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить

Рекомендовано фанатам «Первого отдела»: найден достойный детектив от НТВ — в главной роли Шибанов

Мудрость, заключенная в четырех словах: что Фаина Раневская назвала главным богатством старости

«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой

С ИИ-кадрами, постаревшей Эм-Джей и Серебряным Соболем: «Человек Паук-4» явно станет хитом — Магуайр в трейлере напоминает Логана

«Невеста не волк — в лес не убежит»: вспомните 5 фильмов СССР по фото с молодоженами (тест)

Юру Борисова назвала «дурачком» звезда «Папиных дочек»: раскрыла, кто продвигает актера