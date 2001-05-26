Оповещения от Киноафиши
Постер мультфильма Метрополис
Метрополис

Metropolis 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В далеком будущем, где многомиллионная армия роботов заменила людей, миром правят могущественные главы планетарных суперкорпораций. На этом футуристическом технофоне развертывается история девочки-киборга, созданной гениальным ученым. Внешне она похожа на умершую дочь жестокого правителя Метрополиса Дюка Реда. Ей было суждено стать ключом к власти над всем миром. Но в один роковой день она таинственно исчезает. По ее следу пускаются опытный детектив и его сын...

Страна Япония
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2001
Премьера онлайн 14 августа 2003
Премьера в мире 26 мая 2001
Дата выхода
31 октября 2002 Германия
24 мая 2002 Испания
21 июня 2002 Италия
25 января 2002 США
5 июня 2002 Франция
17 января 2003 Южная Корея
26 мая 2001 Япония
MPAA PG-13
Бюджет 1 000 000 000 JPY
Сборы в мире $4 035 384
Производство Bandai Visual Company, DENTSU Music And Entertainment, Imagica Corp.
Другие названия
Metoroporisu, Metropolis, Metrópolis, Osamu Tezuka's Metropolis, Robotic Angel, Metrópolis de Osamu Tezuka, Metropolisz, Osamu Tezuka no Metoroporisu, Метрополис, Метрополіс, メトロポリス, 大都會
Режиссер
Ринтаро
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма

7.2
12 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
