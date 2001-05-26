Отзывы о мультфильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
В далеком будущем, где многомиллионная армия роботов заменила людей, миром правят могущественные главы планетарных суперкорпораций. На этом футуристическом технофоне развертывается история девочки-киборга, созданной гениальным ученым. Внешне она похожа на умершую дочь жестокого правителя Метрополиса Дюка Реда. Ей было суждено стать ключом к власти над всем миром. Но в один роковой день она таинственно исчезает. По ее следу пускаются опытный детектив и его сын...
|31 октября 2002
|Германия
|24 мая 2002
|Испания
|21 июня 2002
|Италия
|25 января 2002
|США
|5 июня 2002
|Франция
|17 января 2003
|Южная Корея
|26 мая 2001
|Япония