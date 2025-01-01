Меню
Награды и номинации фильма Город мальчиков 1938

Оскар 1939 Оскар 1939
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
