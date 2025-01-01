Меню
Фильмы
Город мальчиков
Награды и номинации фильма Город мальчиков
Награды и номинации фильма Город мальчиков 1938
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Оскар 1939
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Песочный человек
Отзывы
2025, США, ужасы
