Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пантафа – пожирательница душ"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Почти как все
Отзывы о фильме «Почти как все»
Почти как все
Почти как все
2022 / Россия
мало голосов
Оцените
3
голоса
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Отзывы о фильме «Почти как все»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Анна Тиркельтауб
24 марта 2023, 20:08
Оценка
Классный фильм
24 марта 2023, 20:08
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
12 стульев
4 комментария
Портрет незнакомца
2 комментария
Больше, чем люди
9 комментариев
Переводчик
60 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Назад к динозаврам
Отзывы
2022, Канада / США, фантастика, семейный
(Не)идеальные роботы
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Чарли и фантастическая четверка
Отзывы
2023, Канада, приключения, анимация, комедия
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, комедия
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Больше, чем люди
Отзывы
2023, США, фантастика, триллер
Related video
Все женщины ей завидуют: только посмотрите на мужа Александровой (фото)
Абдулов это еще «цветочки»: выходка мужа-иностранца Алферовой ужаснет любого
На деда совсем не похожа: внучка Михалкова поражает необычной внешностью
Дядя Нины из «Кавказской пленницы» женился на красотке: вы видели ее сотни раз
От Тереховой сбежал даже муж-иностранец: вот что осталось после него
Выпишут еще нескоро: что на самом деле творится с отцом Киркорова
Вся в вечно молодую мать: дочь Андреевой больше похожа на ее сестру
Жена Преснякова выбрала самый неудачный купальник: испортил идеальную фигуру
Лизу Галкину не отличить от этой женщины: теперь понятно, в кого такая красотка
Винокур не променяет этот российский курорт ни на один другой: по карману и звездам, и простым людям
«Тяжелая стадия»: состояние Гурцкой неспроста вызывает опасения
Фильм отца Бодрова обожают за границей: такого успеха «Брату» не достичь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail