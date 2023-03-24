В ролях
Майкл Аарон Миллиган
Josh
Мэтт Борленджи
Middle-Aged Man
Matthew Rimmer
Police Officer
Joseph Castillo-Midyett
Chris Butler
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Джордан Росс
Сценарист
Ryan King
Композитор
Александр Борнстайн, Aidan Jude Polemeni
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
8 июля 2023
Премьера в мире
24 марта 2023
MPAA
R
Сборы в мире
$155 020
Производство
AZA Films, Lost Winds Entertainment, Three Point Capital (TPC)
Другие названия
The Tutor, El tutor, L'insegnante, Le Tuteur, Mokytojas, O Tutor, Özel Öğretmen, Репетитор, 家庭教師, معلم خصوصی