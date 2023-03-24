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Постер фильма Репетитор
6.2
Репетитор - Трейлер
Киноафиша Фильмы Репетитор
6.2

Репетитор

, 2023
The Tutor
США / детектив, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Репетитор
6.2
Репетитор - Трейлер
Репетитор  Трейлер

О фильме

Репетитор вступает в борьбу с навязчивыми идеями своего ученика, который угрожает раскрыть его самые темные секреты.

В ролях

Виктория Джастис
Виктория Джастис
Annie
Гаррет Хедлунд
Гаррет Хедлунд
Ethan
Ной Шнапп
Ной Шнапп
Jackson
Джонни Уэстон
Джонни Уэстон
Gavin
Кэбби Бордерс
Jenny
Майкл Аарон Миллиган
Josh
Мэтт Борленджи
Middle-Aged Man
Эскаланте Ланди
Эскаланте Ланди
Chauffeur
Matthew Rimmer
Police Officer
Екатерина Бэйкер
Teddi
Joseph Castillo-Midyett
Chris Butler
Крэйг Най
Крэйг Най
Jackson's Dad
Режиссер Джордан Росс
Сценарист Ryan King
Композитор Александр Борнстайн, Aidan Jude Polemeni
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 8 июля 2023
Премьера в мире 24 марта 2023
MPAA R
Сборы в мире $155 020
Производство AZA Films, Lost Winds Entertainment, Three Point Capital (TPC)
Другие названия
The Tutor, El tutor, L'insegnante, Le Tuteur, Mokytojas, O Tutor, Özel Öğretmen, Репетитор, 家庭教師, معلم خصوصی

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 15 голосов
4.8 IMDb
Обновлено 17 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Репетитор - Трейлер
Репетитор Трейлер
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