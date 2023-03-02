Ноа Шнапп терроризирует своего учителя в трейлере триллера «Репетитор»

Кинокомпания Vertical Entertainment представила трейлер психологического триллера «Репетитор» (The Tutor) о проблемном ученике и его учителе. Ведущие роли в фильме сыграли звезда блокбастера «Трон: Наследие» Гаррет Хедлунд и Ноа Шнапп, известный по сериалу Netflix «Очень странные дела».

Главный герой — востребованный репетитор Итан (Хедлунд), основными клиентами которого являются богачи с Восточного побережья. Новым работодателем героя оказывается миллиардер из Нью-Йорка. Он нанимает протагониста для обучения своего сына Джексона (Шнапп), проживающего в уединенном поместье. После того как Итан приступает к работе, он быстро замечает нездоровое поведение своего ученика. Вскоре навязчивые идеи юноши выливаются в опасную одержимость преподавателем. Чтобы избежать непоправимого, учителю необходимо выяснить все темные секреты Джексона.

Режиссером выступил Джордан Росс («Явная ложь»), сценарий написал Райан Кинг («Черные мухи»). В остальной актерский состав вошли Виктория Джастис, Джонни Уэстон, Кэбби Бордерс, Майкл Аарон Миллиган, Камран Шайх, Екатерина Бэйкер, Джозеф Кастилло-Мидиетт и Кэролайн Дункан.

Премьера «Репетитора» состоится 24 марта.