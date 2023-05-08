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Знойная пустыня. Верблюды сбились в стадо и ведут свои неслышимые человечеству беседы. Но гармонию безмятежной Сахары разрушают люди, которые врываются в эту волшебную идиллию на своих устрашающих джипах, размахивая оружием. Стадо бежит, и лишь двое из верблюдов прячутся за камнями. Это мама и ее маленький верблюжонок. Их тайное укрытие вот-вот найдут, так что верблюдица, спасая малыша, выбегает прямо на людей и уводит их подальше от него. Ее, конечно, догоняют, случайно травмируют ноги, а…