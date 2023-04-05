«Принц пустыни»: Рецензия Киноафиши

Знойная пустыня. Верблюды сбились в стадо и ведут свои неслышимые человечеству беседы. Но гармонию безмятежной Сахары разрушают люди, которые врываются в эту волшебную идиллию на своих устрашающих джипах, размахивая оружием. Стадо бежит, и лишь двое из верблюдов прячутся за камнями. Это мама и ее маленький верблюжонок. Их тайное укрытие вот-вот найдут, так что верблюдица, спасая малыша, выбегает прямо на людей и уводит их подальше от него. Ее, конечно, догоняют, случайно травмируют ноги, а затем убивают. Это будет за кадром, но слезы навернутся, потому что верблюжонок теперь остался один и издает грустные тревожные звуки, похожие на плач.

А в это время в другой части Сахары в кочевом племени, которое прекрасно уживается с верблюдами, живет с мамой находчивый 12-летний мальчик Зоди. Он единственный из своего племени ходит в школу, за что получает шутки и оскорбления от сверстников. Как-то раз, возвращаясь с занятий, он находит между камней осиротевшего верблюжонка. Зоди дает ему имя Тео, кормит, подселяет к себе в шатер и становится его лучшим другом. От ветеринара Джулии Зоди узнает, что его верблюд — выдающийся бегун, способный заработать много денег для своего племени. Это вызывает зависть у Тарека, местного браконьера. Когда торговец покупает Тео без разрешения Зоди, мальчик тайком уводит друга через пески Сахары прямиком на гоночные трассы Абу-Даби, чтобы принять участие в самых больших верблюжьих бегах в мире.

Оригинальное название Zodi et Téhu, Frères du Désert («Зоди и Тео, принцы пустыни») французского приключенческого фильма режиссера Эрика Барбье в большей степени отражает суть этой нежной истории о дружбе двух одиноких существ — маленького кочевого сироты и чемпиона в гонках на верблюдах. Они оба полноправные герои фильма, которые сильно отличаются от себе подобных и в этом жестоком мире находят утешение друг в друге. В своем предыдущем фильме « Маленькая страна » Барбье также показывал мир глазами ребенка, который проводит детство в Африке и страдает из-за несправедливости жизни. Картина получила положительные отзывы критиков и номинировалась на кинопремию «Сезар» за лучший адаптированный сценарий. И по-видимому, режиссер нашел свою тему на этом этапе.

Принц пустыни

«Принц пустыни» — это милое семейное кино не без изъянов. Плохие парни в нем чересчур гримасничают, а злой браконьер и вовсе кажется Бармалеем из историй о докторе Айболите. Сценарий новой сказки об Африке кажется неправдоподобным. Трудновато поверить в то, что маленький мальчик (пусть и в сопровождении смышленого верблюда) сможет один добраться из марокканской пустыни аж в Эмираты. Сложно представить, что ему позволили участвовать в конкурсе без сопровождения родителей. Мальчик легко обошел правила, по которым все верблюды утверждаются заранее. Многие другие сюжетные повороты кажутся невероятными и в то же время предсказуемыми для взрослого зрителя.

Фильм собрал в себе все классические жанровые ходы: авантюрное путешествие, большие пространства, хорошие люди побеждают плохих парней, причем герои окрашены лишь одной краской. За исключением, пожалуй, вождя племени. Однако все эти претензии могут легко затеряться в песчаной буре, ведь в этой доброй истории, предназначенной для юной аудитории, но и не скучной для взрослых, есть яркие приключения и открытие необычной для нас практики — верблюжьих бегов на Ближнем Востоке. Гонки на верблюдах выглядят по меньшей мере экзотично и по большей — очень эффектно. Трогательные моменты, а также сцены с верблюжьими бегами понравятся как самым маленьким, так и детям постарше. Фильм заслуживает внимания ценителей хорошей операторской работы. И музыка в кадре звучит органично. Композитором выступил британский автор и исполнитель песен американо-ливанского происхождения Мика — тот, который призывал всех расслабиться.

Принц пустыни

Пустым развлечением «Принца пустыни» тоже не назовешь. Фильм ненавязчиво, без всякой жалобной интонации напоминает о бедной жизни африканских племен, которые не справляются без верблюдов и не получают даже среднего образования. Компьютер с интернетом есть только в школе в единственном экземпляре. И в таком распорядке дня, когда мальчик едет учиться на верблюде, не сидит в соцсетях и не играет в компьютер, есть своя романтика. К тому же здесь звучат проблемы буллинга и одиночества ребенка.

Принц пустыни