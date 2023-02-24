Адамант, 2023

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Постер фильма На Адаманте
6.4
На Адаманте - Трейлер
Киноафиша Фильмы На Адаманте
6.4

На Адаманте

, 2023
Sur l'Adamant
Франция, Япония / документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма На Адаманте
6.4
На Адаманте - Трейлер
На Адаманте  Трейлер

О фильме

Об уникальном центре помощи людям с психическими расстройствами, расположенном в плавучем здании на реке Сена в центре Парижа.

В ролях

Mamadi Barri
Self
Walid Benziane
Self
Sabine Berlière
Self
Romain Bernardin
Self
Charafdine Bouzaraa
Self
Linda De Zitter
Self
François Gozlan
Self
Jean-Paul Hazan
Self
Pauline Hertz
Self
Érik Ménard
Self
Режиссер Николас Филибер
Сценарист Linda De Zitter, Николас Филибер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Япония
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 22 марта 2023
Премьера в мире 24 февраля 2023
Дата выхода
31 мая 2023 Бельгия AL
15 марта 2024 Болгария
14 сентября 2023 Германия
14 марта 2024 Греция
14 декабря 2023 Израиль 12
2 февраля 2024 Испания
11 марта 2024 Италия
16 марта 2023 Литва N13
31 мая 2023 Люксембург
4 января 2024 Нидерланды AL
15 марта 2024 Румыния
29 марта 2024 США
1 ноября 2023 Сербия
6 октября 2023 Тайвань 0+
19 апреля 2023 Франция
13 июля 2023 Чехия U
22 марта 2023 Швейцария 16
Сборы в мире $814 859
Производство TS Productions, France 3 Cinéma, Longride
Другие названия
Sur l'Adamant, On the Adamant, Auf der Adamant, En el Adamant, Adamant, Adamant - Hjerterom på Seinen, Adamant - Hjerterum på Seinen, Az Adamanton, Ee shel Shfiyout, Küçük Evren, Ombord på Adamant, Pe Adamant, Sobre L'Adamant, Sull'Adamant - dove l'impossibile diventa possibile, Στο ποταμόπλοιο, На Адаманте, На Адаманті, アダマン号に乗って, 坚毅之旅, 塞納河上的船屋

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 11 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

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На Адаманте - Трейлер
На Адаманте Трейлер
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Отзывы о фильме

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