Адамант, 2023

Об уникальном центре помощи людям с психическими расстройствами, расположенном в плавучем здании на реке Сена в центре Парижа.
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