Награды и номинации фильма На Адаманте

Награды и номинации фильма На Адаманте 2023

Берлинале 2023 Берлинале 2023
Лучший фильм
Победитель
Премия Берлинале в области документального кино
Номинант
