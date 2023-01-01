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Бэтмен: Долгий Хэллоуин. Часть 2
Batman: The Long Halloween, Part Two
Бэтмен: Долгий Хэллоуин. Часть 2, 2021
2021 / США
7.2
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Рейтинг IMDb: 7.2
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Жанр:
боевик
анимация
криминал
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О фильме
Убийца, известный как Холидей, продолжает преследовать преступный клан Фальконе, в то время как новый класс костюмированных преступников поднимается в Готэм-сити. Бэтмен подозревает, что бывший союзник мог быть серийным убийцей.
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7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2021
Режиссер
Крис Палмер
В ролях
Дженсен Эклс
Джош Дюамель
Naya Rivera
Troy Baker
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