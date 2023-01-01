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Бэтмен: Долгий Хэллоуин. Часть 2 Бэтмен: Долгий Хэллоуин. Часть 2
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Batman: The Long Halloween, Part Two

Бэтмен: Долгий Хэллоуин. Часть 2, 2021

2021 / США
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме
Убийца, известный как Холидей, продолжает преследовать преступный клан Фальконе, в то время как новый класс костюмированных преступников поднимается в Готэм-сити. Бэтмен подозревает, что бывший союзник мог быть серийным убийцей.
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2021
Режиссер
Крис Палмер
В ролях
Дженсен Эклс
Дженсен Эклс
Джош Дюамель
Джош Дюамель
Naya Rivera
Troy Baker
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Бэтмен: Долгий Хэллоуин. Часть 2 1 постер
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