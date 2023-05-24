Пара соглашается на необычный эксперимент в трейлере психологического триллера «Пациенты»

Компания «Ракета Релизинг» выпустила дублированный трейлер психологического триллера «Пациенты». Главные роли в фильме сыграли Эмиль Хирш («В диких условиях»), Кейт Босворт («Все еще Элис»), Эшли Грин («Опасный свидетель») и М. Эммет Уолш («Достать ножи»).

В центре сюжета — Майк (Хирш) и Кейт (Босворт), которые соглашаются на участие в психологическом эксперименте ради приза в размере $5 млн. Условия просты: молодой паре всего лишь нужно прожить в изолированной комнате 50 дней. Все это время они будут лишены связи с внешним миром и возможности видеть других людей. Единственным их компаньоном на протяжении всего времени пребывания в комнате выступит искусственный интеллект, помогающий испытуемым разобраться в правилах эксперимента.

Майк и Кейт с энтузиазмом приступают к проживанию в своем новом временном доме. Однако по мере пребывания в комнате они все чаще начинают подвергаться жестоким провокациям, призванным сломить их решимость. Каждому герою приходится столкнуться со своими внутренними демонами и вступить в битву за свой рассудок, которая окончится лишь тогда, когда им вновь позволят увидеть солнечный свет.

Постановщиком и сценаристом картины выступил Мукунда Майкл Дьюил, наиболее известный по боевику «Тачка №19» с Полом Уокером.

«Пациенты» выйдут в российский прокат 1 июня.