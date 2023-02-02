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Вышел трейлер фильма о жизни выдающегося боксера Джорджа Формана

2 февраля 2023 14:18
Вышел трейлер фильма о жизни выдающегося боксера Джорджа Формана

В картине будут отражены ключевые моменты биографии спортсмена, включая знаковый бой с Мохаммедом Али.

Студия Sony Pictures выпустила дебютный трейлер спортивного байопика «Великан Джордж Форман» (Big George Foreman) о жизни выдающегося боксера-тяжеловеса. Кинотеатральный релиз фильма состоится 28 апреля.

В предстоящей ленте осветят все основные моменты богатой на события биографии спортсмена, в том числе его взросление в нищете, триумф на олимпийских играх 1968 года, а также легендарный поединок против Мохаммеда Али, нареченный «Грохотом в джунглях». Особое внимание будет уделено возвращению Формана на ринг в 45-летнем возрасте из-за финансовых трудностей — в 1994 году он стал старейшим чемпионом мира в истории бокса. В картине также уделено внимание религиозности Формана. После завершения карьеры он стал пастором в небольшой афроамериканской церкви и помогал обездоленным.

Ведущую роль в байопике сыграл Крис Дэвис («Иуда и черный мессия»), а в остальной актерский состав вошли обладатель премии «Оскар» Форест Уитакер, а также Джон Магаро, Жасмин Мэтьюз, Соня Сон, Салливан Джонс, Лара Грайс, Сэм Трэммелл и Лоуренс Гиллиард — младший. Снял фильм режиссер Джордж Тиллман — младший («Чужая ненависть», «Ноториус», «Быстрее пули»). Над сценарием вместе с ним работали Фрэнк Болдуин («Ваша честь») и Дэн Гордон («Рэмбо: Последняя кровь»).

Фото: Sony Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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