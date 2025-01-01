Меню
Фильмы
Джордж Форман: Несокрушимый
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Женат бы был — не спалился: за что немцы посмеялись над Штирлицем из «17 мгновений весны»
НТВ объявил фаворита: лучший сериал последних 4-х лет — «Первый отдел», но какой именно сезон взлетел так высоко?
Пережил взрыв бензовоза и очередь из дробовика: из какого металла сделан Терминатор Т-800 и почему его не берут пули?
Попросили ИИ найти замену «Ментовским войнам»: за минуту назвал хит от HBO, британскую драму и сомнительное французское аниме
Гонщики посмотрели нашумевший «F1» с Питтом от Apple: нашли вагон и маленькую тележку бестолковых ляпов
Вдова Булгакова кричала из-за этого ляпа в «Мастере и Маргарите»: 3 версии, куда пропала Гелла в финале
Ремейк «Богомола», драма в духе «Императрицы Ки» и триллер про дипфейки: 5 дорам, которые выходят в сентябре — и уже врываются в топы
Поймут только евреи: самую хитрую провокацию Ланды Тарантино в «Бесславных ублюдках» прятал у всех не виду
Расписание ближайших сериальных премьер: что в сентябре будут крутить на Okko, «Кинопоиске», Kion и других платформах
Смог ли герой выбраться из петли? Концовка нового хоррора «Выход №8» оставила массу вопросов — и счастливого финала там точно нет
«Нежное, умное и невероятно душевное»: ИИ посоветовал 3 аниме, похожих на «Унесенные призраками» — понятно, откуда оценки 8+
