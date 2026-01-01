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Фильмография
Эрика Тэйзел
Erica Tazel
Киноафиша
Персоны
Эрика Тэйзел
Эрика Тэйзел
Erica Tazel
Дата рождения
31 марта 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Даллас, Техас, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Актёр ужасов
Биография Эрики Тэйзел
Родилась 31 марта 1977 года. Даллас, Техас, США.
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Популярные фильмы
8.2
Правосудие
(2010)
8.2
Хорошая борьба
(2017)
7.4
Корни
(2016)
Фильмография Эрики Тэйзел
6.8
Джордж Форман: Несокрушимый
Big George Foreman: The Miraculous Story of the Once and Future Heavyweight Champion of the World
биография, драма, спорт
2023, США
Смотреть трейлер
6.2
Настоящий американец: Возвращение домой
драма, спорт
2022, США
6.9
Страна Лавкрафта
ужасы, фантастика
2020, США
7
По правде говоря
драма, криминал, триллер
2019, США
6.8
Бог меня зафрендил
драма, семейный, детектив
2018, США
8.2
Хорошая борьба
драма
2017, США
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7.4
Корни
драма, исторический, мини-сериал
2016, США
8.2
Правосудие
драма, криминал, вестерн
2010, США
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