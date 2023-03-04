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Астрал. Проклятие ведьм
Отзывы о фильме «Астрал. Проклятие ведьм»
Two Witches
Астрал. Проклятие ведьм
2021 / США
Трейлер
4.0
Оцените
40
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
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Арина Ринчинова
4 марта 2023, 17:45
Оценка
Вообще ни о чем фильм. Жаль потраченного времени.
4 марта 2023, 17:45
2
1
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Артур Денисенко
5 марта 2023, 00:34
Оценка
Никогда на это не идите , полное отсутствие сюжата
5 марта 2023, 00:34
4
1
Ответить
User
5 марта 2023, 15:07
Оценка
не интересно фильм. смотреть не стоит
5 марта 2023, 15:07
2
1
Ответить
teperik.20
5 марта 2023, 21:01
Оценка
Не ходите. Реально время и деньги потрачены зря. С самого начала фильма угорали сидели. На середи фильма ушли домой.
5 марта 2023, 21:01
5
1
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Анастасия Луковка
5 марта 2023, 23:08
Оценка
Отвратительный фильм , наверное, первый из моего списка , которому я бы поставила 1/5 звезды!!! Постер с этим фильмом страшнее его самого в 100 раз
5 марта 2023, 23:08
1
2
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User
7 марта 2023, 19:19
Оценка
Ну и помойка, выброс денег на ветер
7 марта 2023, 19:19
2
1
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Fлемминг
8 марта 2023, 00:17
Оценка
Гениальный трешак, давно такого не было в прокате. Просто бриллиант.
8 марта 2023, 00:17
2
0
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Матвей Шабалдин
11 марта 2023, 19:35
Оценка
Это я летом
11 марта 2023, 19:35
0
0
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elomicha6
13 марта 2023, 23:37
Оценка
Скажу честно, если вы хотите поржать от души,то смотрите, но как ужастик фильм просто дно, даже жалко ,что потратил свои кровные на эту хню
13 марта 2023, 23:37
0
0
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User
18 марта 2023, 22:02
Оценка
Ага
18 марта 2023, 22:02
0
0
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User
19 марта 2023, 02:29
Оценка
Полный кал, зря потраченное время и деньги. Что курили его создатели?🤔
19 марта 2023, 02:29
1
0
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User
21 марта 2023, 20:28
Оценка
Фильм говно Жалко денег потраченных и время
21 марта 2023, 20:28
1
0
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Артур Канеев
26 марта 2023, 10:02
Оценка
Крутой фильм, советую всем!!! Не пожалеете 😂😂😂
26 марта 2023, 10:02
0
0
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