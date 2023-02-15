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Эта любовь Эта любовь
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Эта любовь 2022 / Россия
3.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Отзывы о фильме «Эта любовь»

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Босова Маргарита 15 февраля 2023, 22:36
Мне фильм понравился. Вышла просто хорошая, без лишних претензий романтическая комедия с кучей сетевых знаменитостей. Видно, что над каждой сюжетной линией хорошо потрудились, а потому фильм точно заслуживает внимания.
15 февраля 2023, 22:36 Ответить
zhukin90 16 февраля 2023, 17:51
Когда, как не ко Дню всех влюбленных показывать такие фильмы. Я считаю, что «Эта любовь» со своей задачей справилась просто на отлично, смогла нас отвлечь от всего лишнего и напомнила, что в жизни самое главное. Любите, будьте любимыми и смотрите только хорошее кино!
16 февраля 2023, 17:51 Ответить
Михаил Колобов 17 февраля 2023, 00:06
Для меня фильм стал приятным откровением. Давненько на глаза не попадались хорошие романтические комедии и «Эта любовь» сразу попадает в мой личный список любимых фильмов. Сам фильм может похвастаться пятью полноценными сюжетными линиями и жизнеутверждающим душевным финалом. Все вышло именно так, как и хотелось)
17 февраля 2023, 00:06 Ответить
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