А что если хоббиты стали Детьми Леса и создали Короля Ночи: дикая фанатская теория набирает популярность на Reddit

«Уэнсдей» шумит, «Игра в кальмара» собирает миллионы, но эти 5 скромных сериалов Netflix могут понравиться вам больше

Зачем Доктору Думу понадобился малыш Франклин: фанаты после «Фантастической четверки» выстроили 3 теории

До «Фишера» и «Трассы» — был он: даже иностранцы теряют сон от российского детектива начала 2020-х — маньяки, мистика и дивное Прикамье

Свернули не туда: реальную причину переноса «Мортал Комбат 2» зрителям так и не назвали — ужастик дель Торо все-таки ни при чем

Любовь с первого кадра: 6 Sci-Fi-сериалов с идеальными открывающими сценами — от «Одних из нас» до забытого хита 60-х

Японцы из будущего, ляпы из «Слова пацана»: 5 ошибок 1 сезона хитовых «Лихих», которые обязано исправить продолжение

«Каждый раз плачу — сердце рвется»: россияне выбрали самого несчастного шехзаде «Великолепного века» — Джихангир с Мустафой рядом не стояли

Скупой ворует дважды: на Западе в «мохнатые» годы внаглую сплагиатили советский довоенный триллер — и в 1995 году сделали это снова

«Спасибо, что ее не позвали, серьезно!»: «Ледниковый период 6» точно будет круче «Шрэка 5» минимум в одном (а еще у Скрэта появится ребенок)