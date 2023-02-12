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Лёгкое знакомство 2022 / Россия
5.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Отзывы о фильме «Лёгкое знакомство»

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o.zlobin 12 февраля 2023, 14:51
Оценка
Качественное кино, это вполне можно сказать про фильм "Легкое знакомство".

Неожиданная мелодрама - одновременно лирическая, романтическая и драматическая! Органично вплетены в киноисторию музыка и песни, о которых можно сказать особо. Вдохновляют виды чудесного моря, курортного города, в котором разворачивается это легкое-нелегкое знакомство. И хорошо, что все хорошо кончается...

Эта кинокартина Крестникова украсит коллекцию фильмов о Мужчине и Женщине.
Последнее время таких фильмов все меньше, а жаль.
12 февраля 2023, 14:51 Ответить
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