Рождественские каникулы, 2020

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о выходе в прокат О фильме Учительница Эддисон Тейт хочет, чтобы это Рождество было особенным для учеников, ведь школьный совет решил, что школа закрывается. В город возвращается голливудский актер и друг Эдди и вместе они делают всё, чтобы спасти школу. Развернуть 5.7 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2020 Премьера в мире 5 января 2023 Режиссер Грэм Кэмпбелл В ролях Синди Сэмпсон Стив Байерс Арнольд Пиннок Самора Смоллвуд Все актеры и съемочная группа 1 постер

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