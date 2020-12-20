Лина и Макс живут в Нью-Йорке и очень хотят попасть на Рождество в свой маленький городок, но из-за снежной бури их рейс отменили. Теперь они вынуждены добираться своим ходом, встречая по дороге много новых друзей.
ПроизводствоCC Xmas Productions, Head First Productions, Muse Distribution International
Другие названия
Cross Country Christmas, Tous les chemins mènent à Noël, An Weihnachten führen alle Wege nach Hause, Božić na drugom kraju zemlje, Călătorie de Crăciun, Expresso de Natal, In tempo per Natale, Karácsony az utakon, Podeželski božič, Preko brda, preko snega, Put preko zemlje za Božić, Un nuevo camino hacia la Navidad, Vánoce na cestách, Vianoce na cestách, Через всю страну под Рождество