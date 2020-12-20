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Постер фильма Рождественские приключения
6.7
Киноафиша Фильмы Рождественские приключения
6.7

Рождественские приключения

, 2020
Cross Country Christmas
Канада / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Рождественские приключения
6.7

О фильме

Лина и Макс живут в Нью-Йорке и очень хотят попасть на Рождество в свой маленький городок, но из-за снежной бури их рейс отменили. Теперь они вынуждены добираться своим ходом, встречая по дороге много новых друзей.

В ролях

Рэйчел Ли Кук
Рэйчел Ли Кук
Lina
Грейстон Холт
Max
Джон Кор
Daryl
Эрика Эллиот
Samantha
Робин Брэдли
Cynthia
Себастьян Гаки
Adam
Кит МакКекни
Harvey
Рэйлин Хэрвуд
Sheila
Matthew Clarke
Greg
Патришиа Харрас
Angie
Режиссер Кэтрин Киран
Сценарист John MacCarthy, Kirsten Hansen
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в мире 20 декабря 2020
Производство CC Xmas Productions, Head First Productions, Muse Distribution International
Другие названия
Cross Country Christmas, Tous les chemins mènent à Noël, An Weihnachten führen alle Wege nach Hause, Božić na drugom kraju zemlje, Călătorie de Crăciun, Expresso de Natal, In tempo per Natale, Karácsony az utakon, Podeželski božič, Preko brda, preko snega, Put preko zemlje za Božić, Un nuevo camino hacia la Navidad, Vánoce na cestách, Vianoce na cestách, Через всю страну под Рождество

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 30 января 2023

Отзывы о фильме

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