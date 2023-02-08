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Один настоящий день Один настоящий день
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Один настоящий день 2022 / Россия
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Один настоящий день»

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old_falc 8 февраля 2023, 08:29
Оценка
В зале был один. А жаль: отучили зрителей от серьёзного кино. Фильм о сложности 'правильного' выбора своих поступков. Не только главного героя, но и всех действующих лиц. Выбор между 'правильностью' и справедливостью. Так ли уж неоднозначно бессмертное 'Вор должен сидеть в тюрьме' (С)? Так ли уж правильно - засадить в тюрьму бывшего бандита (Правда мы видим в фильме, чо бандитов 'бывших' не бывает) за убийство сегодняшнего бандита за бандитские поспупки? Тем более, что от вполне себе благопорядочный гражданин, меценат и спонсор..... Если 'примерить' ситуацию на себя?. Тем более когда стоит выбор между жизнью и смертью.
Единственный (на мой взгляд, конечно) 'косяк' в сюжете - это почему жена главного героя вызывала такси, а не 'скорую'... почему не позвонила мужу? Это странно.
8 февраля 2023, 08:29 Ответить
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