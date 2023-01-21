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Турбозавры. Зимние приключения Турбозавры. Зимние приключения
Киноафиша Фильмы Турбозавры. Зимние приключения Отзывы о мультфильме «Турбозавры. Зимние приключения»
Турбозавры. Зимние приключения 2022 / Россия
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Отзывы о мультфильме «Турбозавры. Зимние приключения»

Вся информация о мультфильме
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Лилия Бутуба 21 января 2023, 00:00
Оценка
Очень скучно, просто несколько мультиков, может если бы это был один полнометражный было бы интереснее, 3-х летка и 6-летка хотели уйти через 20 минут.
21 января 2023, 00:00 Ответить
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