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Турбозавры. Зимние приключения
Отзывы о мультфильме «Турбозавры. Зимние приключения»
Турбозавры. Зимние приключения
2022 / Россия
Трейлер
мало голосов
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6
голосов
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Лилия Бутуба
21 января 2023, 00:00
Оценка
Очень скучно, просто несколько мультиков, может если бы это был один полнометражный было бы интереснее, 3-х летка и 6-летка хотели уйти через 20 минут.
21 января 2023, 00:00
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