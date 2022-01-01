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Маркус Фишер
Маркус Фишер Markus Fischer
Киноафиша Персоны Маркус Фишер

Маркус Фишер

Markus Fischer

Дата рождения
29 июля 1953
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Цюрих, Швейцария

Популярные фильмы

Проклятие черного паука
Проклятие черного паука (2022)
6.3

Фильмография Маркус Фишер

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Режиссер 1
Проклятие черного паука 6.3
Проклятие черного паука Die Schwarze Spinne
драма 2022, Венгрия / Швейцария
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