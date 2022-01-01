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О персоне
Фильмография
Маркус Фишер
Markus Fischer
Киноафиша
Персоны
Маркус Фишер
Маркус Фишер
Markus Fischer
Дата рождения
29 июля 1953
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Цюрих, Швейцария
Популярные фильмы
Проклятие черного паука
(2022)
6.3
Фильмография Маркус Фишер
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2022
Все
1
Фильмы
1
Режиссер
1
6.3
Проклятие черного паука
Die Schwarze Spinne
драма
2022, Венгрия / Швейцария
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