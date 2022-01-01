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О персоне
Фильмография
Марина Гера
Marina Gera
Киноафиша
Персоны
Марина Гера
Марина Гера
Marina Gera
Дата рождения
29 июня 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Сегед, Венгрия
Популярные фильмы
Проклятие черного паука
(2022)
6.3
Фильмография Марина Гера
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2022
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
6.3
Проклятие черного паука
Die Schwarze Spinne
драма
2022, Венгрия / Швейцария
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