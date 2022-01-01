Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрачный дом" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марина Гера
Марина Гера Marina Gera
Киноафиша Персоны Марина Гера

Марина Гера

Marina Gera

Дата рождения
29 июня 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Сегед, Венгрия

Популярные фильмы

Проклятие черного паука
Проклятие черного паука (2022)
6.3

Фильмография Марина Гера

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актриса 1
Проклятие черного паука 6.3
Проклятие черного паука Die Schwarze Spinne
драма 2022, Венгрия / Швейцария
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Приложение киноафиши