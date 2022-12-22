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Постер фильма Kaapa
7.4
Киноафиша Фильмы Kaapa
7.4

Kaapa

, 2022
Kaapa
Индия / боевик, криминал, триллер / 18+
Постер фильма Kaapa
7.4

В ролях

Индранс
Притхвирадж Сукумаран
Kotta Madhu
Апарна Баламурали
Pramila
Асиф Али
Anand
Анна Бен
Binu
Дилиш Потхан
Latheef
Джагадиш
Jabbar
Abhijith U.B.
Kotta Madhu gangster gang
Jaise Jose
Сентил Кришна
Mohammad Nazeer
Sajitha Madathil
Режиссер Шаджи Каилас
Сценарист Г. Р. Индугопан, Джину Абрахам, Долвин Куриакосе, Дилиш Наир
Композитор Джастин Варгхезе, Dawn Vincent
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 23 декабря 2022
Премьера в мире 22 декабря 2022
Дата выхода
22 декабря 2022 Индия UA
22 декабря 2022 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $381 558
Производство Theatre of Dreams, Yoodlee Films
Другие названия
Kaapa, Kaappa, แลกด้วยเลือด, Kappa

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 14 голосов
5.8 IMDb
Обновлено 29 апреля 2025

Отзывы о фильме

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