Kaapa, 2022

В ролях
Притхвирадж Сукумаран
Kotta Madhu
Апарна Баламурали
Pramila
Abhijith U.B.
Kotta Madhu gangster gang
Сентил Кришна
Mohammad Nazeer
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Шаджи Каилас
Сценарист
Г. Р. Индугопан, Джину Абрахам, Долвин Куриакосе, Дилиш Наир
Композитор
Джастин Варгхезе, Dawn Vincent
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 16 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
23 декабря 2022
Премьера в мире
22 декабря 2022
Дата выхода
|22 декабря 2022
|Индия
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|UA
|22 декабря 2022
|ОАЭ
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|18TC
Сборы в мире
$381 558
Производство
Theatre of Dreams, Yoodlee Films
Другие названия
Kaapa, Kaappa, แลกด้วยเลือด, Kappa