Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
ЛеВар Бёртон
ЛеВар Бёртон
LeVar Burton
О персоне
Фильмография
ЛеВар Бёртон
LeVar Burton
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
16 февраля 1957
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Ландштуль, Германия
Рост
170 см
Биография ЛеВара Бёртона
Родился 16 февраля 1957 года. Ландштуль, Германия.
Развернуть
Фильмография ЛеВара Бёртона
Восстание зомби
боевик, приключения, драма
2012, США
4.0
Звездный путь: Возмездие
боевик, приключения, фантастика
2002, США
6.0
Звездный путь: Восстание
боевик, приключения, фантастика
1998, США
6.0
Все фильмы
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»