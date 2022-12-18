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Курентзис: Моцарт Курентзис: Моцарт
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Курентзис: Моцарт, 2022

2022 / Австрия
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О фильме

Концерты греко-российского дирижера Теодора Курентзиса и его оркестра musicAeterna нередко больше напоминают перформанс и священнодействие, чем просто блестящую интерпретацию музыки, и неизменно становятся яркими событиями в музыкальной жизни. На Зальцбургском фестивале-2021 оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнил последние симфонии Вольфганга Амадея Моцарта, №40 K. 550 и №41 K. 551 «Юпитер». Две вершины симфонического творчества Моцарта связаны между собой: классик писал симфонии №№ 39-41 в один короткий период, всего за несколько плодотворных недель 1788 года.  Дирижер и историк Николаус Арнонкур полагает, что все три симфонии Моцарта представляют собой самостоятельные части единого целого — именно поэтому у лирико-драматической 40-й симфонии нет традиционного вступления, а у эпичной 41-й такой грандиозный, тематически насыщенный финал. 40-я симфония с ее трепетной первой частью и мятущимся финалом воспринимается как предвестница романтизма. 41-я — монументальная, оптимистичная, героическая — отсылает слушателя к симфонизму Бетховена и воплощает классицистические идеалы в музыкальном искусстве.  В концерте к двум симфониям — двум сторонам непостижимого моцартовского гения — примыкают сочинения, близкие к ним по духу и времени создания: оркестровая «Масонская траурная музыка» до минор, речитатив и ария Донны Анны из финала оперы «Дон Жуан» и хор из духовной кантаты Davide penitente, созданной в 1785 году.

Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2022
Возраст 12+
Режиссер
Теодор Курентзис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Курентзис: Моцарт 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Формула Кино ЦДМ
15:00 от 750 ₽
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«Курентзис: Моцарт» в кинотеатрах

вс 18 ср 28
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Формула Кино ЦДМ Кузнецкий Мост
2D
15:00 от 750 ₽
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