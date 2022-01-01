Королевское рождество в Квинсе, 2021

Ди Ди - военный ветеринар, которая работает в нью-йоркском кафе. Случайно судьба свела её с Колином - принцем маленькой европейской страны, который выдаёт себя за простолюдина. Это случилось при довольно неловких обстоятельствах, но они сразу друг другу понравились. Вскоре Ди Ди пригласила его к себе, где они очень весело провели время. Колин проявил себя как великодушный мужчина, который любит детей и умеет развлекаться. Всё шло хорошо, но потом внезапно явились родственники Колина, которые его разоблачили перед Ди Ди, ведь ей он не сказал что является принцем.