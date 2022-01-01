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Королевское рождество в Квинсе Королевское рождество в Квинсе
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A Royal Queens Christmas

Королевское рождество в Квинсе, 2021

2021 / Канада
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Ди Ди - военный ветеринар, которая работает в нью-йоркском кафе. Случайно судьба свела её с Колином - принцем маленькой европейской страны, который выдаёт себя за простолюдина. Это случилось при довольно неловких обстоятельствах, но они сразу друг другу понравились. Вскоре Ди Ди пригласила его к себе, где они очень весело провели время. Колин проявил себя как великодушный мужчина, который любит детей и умеет развлекаться. Всё шло хорошо, но потом внезапно явились родственники Колина, которые его разоблачили перед Ди Ди, ведь ей он не сказал что является принцем.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2021
Режиссер
Ли Фридлендер
В ролях
Меган Парк
Меган Парк
Джулиан Моррис
Джулиан Моррис
Майкл Ханрахан
Никола Коррейя-Дамуд
Никола Коррейя-Дамуд
Тони Наппо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Королевское рождество в Квинсе 1 постер
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