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Коты Эрмитажа
Отзывы о мультфильме «Коты Эрмитажа»
Коты Эрмитажа
2023 / Россия
Трейлер
6.1
Оцените
51
голос
Рейтинг IMDb: 4.2
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Наталия Шабанникова
23 марта 2023, 16:49
Оценка
прекрасный мультфильм
23 марта 2023, 16:49
3
0
Ответить
Елена Лузанова
24 марта 2023, 16:19
Оценка
Нормальный, детский мультик
24 марта 2023, 16:19
3
0
Ответить
Dmitriy Ривский
25 марта 2023, 09:47
Оценка
Убого нарисовано
25 марта 2023, 09:47
1
7
Ответить
User
25 марта 2023, 12:57
Оценка
Нарисовано ужасно, шрек нарисованный 20 лет назад в миллиард раз качественнее в плане оформления. По смыслу тонна затянутых моментов, мест где все должны улыбнуться по задумке автора , но уровень шуток очень низкий. Не понравилось 😑
25 марта 2023, 12:57
3
7
Ответить
Степан Сабельников
25 марта 2023, 16:49
Оценка
Самый крутой мультик❤️❤️
25 марта 2023, 16:49
4
0
Ответить
Оксана Иванова
26 марта 2023, 09:58
Оценка
Ужасный мультик, для детей трёхлеток , нарисован плохо, сюжет дурацкий.
26 марта 2023, 09:58
1
6
Ответить
Андрей Лютин
26 марта 2023, 17:52
Оценка
Реально хороший мультфильм. Даже не ожидалось. Дети в полном восторге от увиденного, им ну очень понравился забавный Морис, да и кот Винсент тоже на высоте. В общем, можно идти и смело смотреть.
26 марта 2023, 17:52
2
0
Ответить
lena.lek16
26 марта 2023, 18:09
Среди новых мультфильмов этот, наверное, самый классный. Понравился сюжет с элементами детектива, комедии и приключений. Озвучивание Романа Курцына и Полины Гагариной тоже к месту, да и в целом это просто хорошая сказка, которую стоит посмотреть в кино.
26 марта 2023, 18:09
2
0
Ответить
gorstrodolphe272
27 марта 2023, 12:35
Оценка
Посмотрели большой компанией, с детьми и друзьями. В кои-то веки понравилось всем. С самого начала этот мультик увлекает своими героями и большими приключениями, а после окончания сеанса ты чувствуешь исключительно позитив. Так держать!
27 марта 2023, 12:35
2
0
Ответить
zhukin90
28 марта 2023, 15:13
Хочу поблагодарить авторов «Котов Эрмитажа» за мультфильм, который однозначно запомнится. Это же надо было придумать внутри самого известного музея страны настолько увлекательную историю. Плюс искрометный юмор и запоминающийся саундтрек. Все вышло на высоте.
28 марта 2023, 15:13
2
0
Ответить
Екатерина Александровна
29 марта 2023, 12:47
Оценка
Не очень интересный
29 марта 2023, 12:47
1
3
Ответить
nik.koryakin.09
1 апреля 2023, 19:30
Оценка
Фильм УЖАСНЫЙ, никому не советую !
Графика ужасная
Сюжет стремный
Чем закончился не знаю, смотреть на это сил не хватило
1 апреля 2023, 19:30
1
3
Ответить
Анна Болотина
2 апреля 2023, 00:18
Оценка
Мультфильм просто классссс я восторге
2 апреля 2023, 00:18
2
0
Ответить
Киноафиша.инфо
2 апреля 2023, 12:04
в ответ на сообщение
nik.koryakin.09 от 1 апреля 2023, 19:30
Добрый день! Жаль, что мультфильм вам не понравился😕Большое спасибо за отзыв
2 апреля 2023, 12:04
0
0
Ответить
irina.karsakova.94
2 апреля 2023, 17:21
Оценка
Мультик хороший. Интересный!!
2 апреля 2023, 17:21
2
0
Ответить
Киноафиша.инфо
2 апреля 2023, 18:28
в ответ на сообщение
irina.karsakova.94 от 2 апреля 2023, 17:21
Добрый вечер! Рады, что мультфильм доставил вам удовольствие 😊 Спасибо за отзыв.
2 апреля 2023, 18:28
1
0
Ответить
User
7 апреля 2023, 13:13
Оценка
фильм ерунда удаляйте
7 апреля 2023, 13:13
0
3
Ответить
Юлия Рожнова
8 апреля 2023, 20:56
Оценка
Плохо, очень…
8 апреля 2023, 20:56
0
3
Ответить
Александр Ковалёв
16 апреля 2023, 13:17
Оценка
Хороший детский мультфильм. Добрый, простой, незамысловатый. А осуждать мультфильм с рейтингом 6+ взрослым людям это просто бред.
16 апреля 2023, 13:17
3
0
Ответить
Екатерина Герасимова
17 апреля 2023, 21:18
в ответ на сообщение
User от 7 апреля 2023, 13:13
Осуждаю такое
17 апреля 2023, 21:18
1
1
Ответить
Наталия Шабанникова
18 апреля 2023, 20:43
Оценка
странный мультфильм сюжет кусками
18 апреля 2023, 20:43
0
3
Ответить
varya.gridneva00
19 апреля 2023, 10:41
в ответ на сообщение
Степан Сабельников от 25 марта 2023, 16:49
Осуждаю такое
19 апреля 2023, 10:41
0
2
Ответить
Киноафиша.инфо
19 апреля 2023, 11:49
в ответ на сообщение
Екатерина Герасимова от 17 апреля 2023, 21:18
Добрый день! Что именно вам не понравилось?
19 апреля 2023, 11:49
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
19 апреля 2023, 11:50
в ответ на сообщение
varya.gridneva00 от 19 апреля 2023, 10:41
Добрый день! Что именно вы не оценили в мультфильме ?
19 апреля 2023, 11:50
1
0
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Yuliya Mulyukova
22 апреля 2023, 18:04
Оценка
Настолько плохо, что ушли через 20 минут после начала
22 апреля 2023, 18:04
0
3
Ответить
Киноафиша.инфо
22 апреля 2023, 18:11
в ответ на сообщение
Yuliya Mulyukova от 22 апреля 2023, 18:04
Добрый вечер! Жаль, что мультфильм не оправдал ваших ожиданий ☹️ Спасибо за отзыв!
22 апреля 2023, 18:11
0
0
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karpova.nat10
28 апреля 2023, 17:17
Классный мультик. Добрый, смешной. Ребёнок в восторге. Герои, озвучка, музыка, сюжет, юмор, образы. Понравилось всё. Спасибо создателям мультика.
28 апреля 2023, 17:17
2
0
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Анастасия Пириева
24 мая 2023, 12:54
Хороший мультфильм, ребенку понравился.
Немного расстроило, что по купленным на Киноафише билетам нас не хотели сначала пускать. Объяснили что сейчас зал занят школьниками по благотворительным билетам. Потом уже проводили в другой зал.
24 мая 2023, 12:54
0
0
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Киноафиша.инфо
24 мая 2023, 13:30
в ответ на сообщение
Анастасия Пириева от 24 мая 2023, 12:54
Добрый вечер! Рады, что мультфильм доставил вам удовольствие 😊 Спасибо за отзыв.
24 мая 2023, 13:30
0
0
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Графика ужасная
Сюжет стремный
Чем закончился не знаю, смотреть на это сил не хватило
Немного расстроило, что по купленным на Киноафише билетам нас не хотели сначала пускать. Объяснили что сейчас зал занят школьниками по благотворительным билетам. Потом уже проводили в другой зал.
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