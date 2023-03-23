Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Реинкарнация зла" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Коты Эрмитажа Коты Эрмитажа
Киноафиша Фильмы Коты Эрмитажа Отзывы о мультфильме «Коты Эрмитажа»
Коты Эрмитажа 2023 / Россия
6.1 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 4.2
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о мультфильме «Коты Эрмитажа»

Вся информация о мультфильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Наталия Шабанникова 23 марта 2023, 16:49
Оценка
прекрасный мультфильм
23 марта 2023, 16:49 Ответить
Елена Лузанова 24 марта 2023, 16:19
Оценка
Нормальный, детский мультик
24 марта 2023, 16:19 Ответить
Dmitriy Ривский 25 марта 2023, 09:47
Оценка
Убого нарисовано
25 марта 2023, 09:47 Ответить
User 25 марта 2023, 12:57
Оценка
Нарисовано ужасно, шрек нарисованный 20 лет назад в миллиард раз качественнее в плане оформления. По смыслу тонна затянутых моментов, мест где все должны улыбнуться по задумке автора , но уровень шуток очень низкий. Не понравилось 😑
25 марта 2023, 12:57 Ответить
Степан Сабельников 25 марта 2023, 16:49
Оценка
Самый крутой мультик❤️❤️
25 марта 2023, 16:49 Ответить
Оксана Иванова 26 марта 2023, 09:58
Оценка
Ужасный мультик, для детей трёхлеток , нарисован плохо, сюжет дурацкий.
26 марта 2023, 09:58 Ответить
Андрей Лютин 26 марта 2023, 17:52
Оценка
Реально хороший мультфильм. Даже не ожидалось. Дети в полном восторге от увиденного, им ну очень понравился забавный Морис, да и кот Винсент тоже на высоте. В общем, можно идти и смело смотреть.
26 марта 2023, 17:52 Ответить
lena.lek16 26 марта 2023, 18:09
Среди новых мультфильмов этот, наверное, самый классный. Понравился сюжет с элементами детектива, комедии и приключений. Озвучивание Романа Курцына и Полины Гагариной тоже к месту, да и в целом это просто хорошая сказка, которую стоит посмотреть в кино.
26 марта 2023, 18:09 Ответить
gorstrodolphe272 27 марта 2023, 12:35
Оценка
Посмотрели большой компанией, с детьми и друзьями. В кои-то веки понравилось всем. С самого начала этот мультик увлекает своими героями и большими приключениями, а после окончания сеанса ты чувствуешь исключительно позитив. Так держать!
27 марта 2023, 12:35 Ответить
zhukin90 28 марта 2023, 15:13
Хочу поблагодарить авторов «Котов Эрмитажа» за мультфильм, который однозначно запомнится. Это же надо было придумать внутри самого известного музея страны настолько увлекательную историю. Плюс искрометный юмор и запоминающийся саундтрек. Все вышло на высоте.
28 марта 2023, 15:13 Ответить
Екатерина Александровна 29 марта 2023, 12:47
Оценка
Не очень интересный
29 марта 2023, 12:47 Ответить
nik.koryakin.09 1 апреля 2023, 19:30
Оценка
Фильм УЖАСНЫЙ, никому не советую !
Графика ужасная
Сюжет стремный
Чем закончился не знаю, смотреть на это сил не хватило
1 апреля 2023, 19:30 Ответить
Анна Болотина 2 апреля 2023, 00:18
Оценка
Мультфильм просто классссс я восторге
2 апреля 2023, 00:18 Ответить
Киноафиша.инфо 2 апреля 2023, 12:04
в ответ на сообщение nik.koryakin.09 от 1 апреля 2023, 19:30
Добрый день! Жаль, что мультфильм вам не понравился😕Большое спасибо за отзыв
2 апреля 2023, 12:04 Ответить
irina.karsakova.94 2 апреля 2023, 17:21
Оценка
Мультик хороший. Интересный!!
2 апреля 2023, 17:21 Ответить
Киноафиша.инфо 2 апреля 2023, 18:28
в ответ на сообщение irina.karsakova.94 от 2 апреля 2023, 17:21
Добрый вечер! Рады, что мультфильм доставил вам удовольствие 😊 Спасибо за отзыв.
2 апреля 2023, 18:28 Ответить
User 7 апреля 2023, 13:13
Оценка
фильм ерунда удаляйте
7 апреля 2023, 13:13 Ответить
Юлия Рожнова 8 апреля 2023, 20:56
Оценка
Плохо, очень…
8 апреля 2023, 20:56 Ответить
Александр Ковалёв 16 апреля 2023, 13:17
Оценка
Хороший детский мультфильм. Добрый, простой, незамысловатый. А осуждать мультфильм с рейтингом 6+ взрослым людям это просто бред.
16 апреля 2023, 13:17 Ответить
Екатерина Герасимова 17 апреля 2023, 21:18
в ответ на сообщение User от 7 апреля 2023, 13:13
Осуждаю такое
17 апреля 2023, 21:18 Ответить
Наталия Шабанникова 18 апреля 2023, 20:43
Оценка
странный мультфильм сюжет кусками
18 апреля 2023, 20:43 Ответить
varya.gridneva00 19 апреля 2023, 10:41
в ответ на сообщение Степан Сабельников от 25 марта 2023, 16:49
Осуждаю такое
19 апреля 2023, 10:41 Ответить
Киноафиша.инфо 19 апреля 2023, 11:49
в ответ на сообщение Екатерина Герасимова от 17 апреля 2023, 21:18
Добрый день! Что именно вам не понравилось?
19 апреля 2023, 11:49 Ответить
Киноафиша.инфо 19 апреля 2023, 11:50
в ответ на сообщение varya.gridneva00 от 19 апреля 2023, 10:41
Добрый день! Что именно вы не оценили в мультфильме ?
19 апреля 2023, 11:50 Ответить
Yuliya Mulyukova 22 апреля 2023, 18:04
Оценка
Настолько плохо, что ушли через 20 минут после начала
22 апреля 2023, 18:04 Ответить
Киноафиша.инфо 22 апреля 2023, 18:11
в ответ на сообщение Yuliya Mulyukova от 22 апреля 2023, 18:04
Добрый вечер! Жаль, что мультфильм не оправдал ваших ожиданий ☹️ Спасибо за отзыв!
22 апреля 2023, 18:11 Ответить
karpova.nat10 28 апреля 2023, 17:17
Классный мультик. Добрый, смешной. Ребёнок в восторге. Герои, озвучка, музыка, сюжет, юмор, образы. Понравилось всё. Спасибо создателям мультика.
28 апреля 2023, 17:17 Ответить
Анастасия Пириева 24 мая 2023, 12:54
Хороший мультфильм, ребенку понравился.
Немного расстроило, что по купленным на Киноафише билетам нас не хотели сначала пускать. Объяснили что сейчас зал занят школьниками по благотворительным билетам. Потом уже проводили в другой зал.
24 мая 2023, 12:54 Ответить
Киноафиша.инфо 24 мая 2023, 13:30
в ответ на сообщение Анастасия Пириева от 24 мая 2023, 12:54
Добрый вечер! Рады, что мультфильм доставил вам удовольствие 😊 Спасибо за отзыв.
24 мая 2023, 13:30 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Восставшая из ада
Восставшая из ада 9 комментариев
Вызов
Вызов 292 комментария
14+: Продолжение
14+: Продолжение 41 комментарий
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут 14 комментариев
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 71 комментарий
12 стульев 6 комментариев
Барби
Барби 17 комментариев
Гипнотик
Гипнотик 18 комментариев
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 70 комментариев
Мир детского периода 1 комментарий
Патхан: Схватка со смертью
Патхан: Схватка со смертью 11 комментариев
Разбой
Разбой 18 комментариев
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение 7 комментариев
До рассвета
До рассвета 64 комментария
Больше, чем люди
Больше, чем люди 10 комментариев
Пантафа – пожирательница душ
Пантафа – пожирательница душ 2 комментария
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир 2 комментария
Три богатыря и Пуп Земли 2 комментария
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 193 комментария
Одни дома
Одни дома 2 комментария
Черный ящик
Черный ящик 4 комментария
Астрал 5. Красная дверь
Астрал 5. Красная дверь 3 комментария
Он — это пуля
Он — это пуля 7 комментариев
Русалочка
Русалочка 24 комментария
Форсаж 10
Форсаж 10 100 комментариев
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 24 комментария
Снегирь
Снегирь 21 комментарий
(Не)идеальные парочки
(Не)идеальные парочки 2 комментария
Переводчик
Переводчик 62 комментария
Движение вверх
Движение вверх 68 комментариев
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2 6 комментариев
Звездный разум
Звездный разум 6 комментариев
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Чарли и фантастическая четверка
Чарли и фантастическая четверка
2023, Канада, приключения, анимация, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Турбозавры. Привет, Сирена!
Турбозавры. Привет, Сирена!
2023, Россия, анимация
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Related video
Время над Ильей Сетевым из «Брата 2» не властно: убедитесь сами (фото)
Красавицей не назовешь: бабушку Ирины Безруковой сегодня бы освистали
Иваныч из «Дальнобойщиков» в молодости был тот еще сердцеед: осторожно, не влюбитесь
Будете шокированы: в неизлечимую болезнь красавицы-модели верится с трудом
Как быстро летит время: Катрине Пауле Диринга из детского «Голоса» 18 лет (видео)
«Жирные, неповоротливые»: Водонаева парой фраз нажила врагов среди простых людей
Фото преобразившейся Карпович взорвало Сеть: копия жены Прилучного
Лидию Федосееву-Шукшину возненавидели еще в СССР: вот чем она довела народ
С отцом ничего общего: вот чьей копией растут трое детей Аллы из «Универа»
Повезло с генами: сын красавицы Софьи из «Гардемаринов» вырос сердцеедом (фото)
От Ходченковой только фамилия осталась: новое преображение шокирует
Помните алтайского «Маугли» из «Пусть говорят»? Сегодня вы его не узнаете
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше