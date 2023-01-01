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Криминальный Город: Разборки В Пусане Криминальный Город: Разборки В Пусане
Киноафиша Фильмы Криминальный Город: Разборки В Пусане Криминальный Город: Разборки В Пусане, 2023: актеры и роли
The Roundup: No Way Out Криминальный Город: Разборки В Пусане 2023 / Южная Корея
7.6 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Криминальный Город: Разборки В Пусане, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ли Сан-ён Ли Сан-ён Lee Sang-yong
В ролях
Ма Дон-сок Ма Дон-сок Ma Dong-seok Ли Джун-хёк Ли Джун-хёк Joon-hyuk Lee Ли Бом-су Ли Бом-су Lee Beom-soo Ким Мин-джэ Ким Мин-джэ Min-Jae Kim Чон Сок-хо Чон Сок-хо Jeon Seok-ho
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