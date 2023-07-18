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Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы о фильме «Криминальный Город: Разборки В Пусане»
The Roundup: No Way Out
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023 / Южная Корея
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8.6
Оцените
22
голоса
Рейтинг IMDb: 6.6
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Настя Мальцева
18 июля 2023, 08:58
Оценка
Очень сильно жду примеры этого фильма
18 июля 2023, 08:58
0
0
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Костя Волков
25 июля 2023, 20:00
Оценка
Офигенно жду выхода
25 июля 2023, 20:00
0
0
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Данил Узиков
31 июля 2023, 14:57
Оценка
фильм очень класс
31 июля 2023, 14:57
0
0
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