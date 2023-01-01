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Ли Джун-хёк
Ли Джун-хёк Joon-hyuk Lee
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Ли Джун-хёк

Joon-hyuk Lee

Дата рождения
13 марта 1984
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея

Популярные фильмы

Ты тоже человек?
Ты тоже человек? (2018)
8.3
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане (2023)
7.9333334
Хорошая работа
Хорошая работа (2022)
0

Фильмография Ли Джун-хёк

Жанр
Год
Все 9 Фильмы 1 Сериалы 8 Актер 9
Любовные истории красавчиков-ученых
Любовные истории красавчиков-ученых
драма, мелодрама 2023, Южная Корея
Криминальный Город: Разборки В Пусане 7.9
Криминальный Город: Разборки В Пусане The Roundup: No Way Out
боевик, криминал 2023, Южная Корея
Хорошая работа
Хорошая работа
мелодрама, детектив, криминал 2022, Южная Корея
Поймать призрака
Поймать призрака
драма, мелодрама, мистика 2019, Южная Корея
Тюремный врач
Тюремный врач
драма, криминал 2019, Южная Корея
Ты тоже человек? 8.3
Ты тоже человек?
мелодрама, фантастика, детектив 2018, Южная Корея
Бешеный пес
Бешеный пес
драма, криминал, детектив 2017, Южная Корея
Незнакомец
Незнакомец
криминал, триллер, мистика 2017, Южная Корея
Шесть летающих драконов
Шесть летающих драконов
драма, боевик, исторический 2015, Южная Корея
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