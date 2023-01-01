Ли Джун-хёк

Любовные истории красавчиков-ученых
драма, мелодрама 2023, Южная Корея
Криминальный Город: Разборки В Пусане The Roundup: No Way Out
боевик, криминал 2023, Южная Корея
Хорошая работа
мелодрама, детектив, криминал 2022, Южная Корея
Поймать призрака
драма, мелодрама, мистика 2019, Южная Корея
Тюремный врач
драма, криминал 2019, Южная Корея
Ты тоже человек?
мелодрама, фантастика, детектив 2018, Южная Корея
Бешеный пес
драма, криминал, детектив 2017, Южная Корея
Незнакомец
криминал, триллер, мистика 2017, Южная Корея
Шесть летающих драконов
драма, боевик, исторический 2015, Южная Корея