Криминальный Город: Разборки В Пусане
– Матерый служитель закона, на счету которого неисчислимое количество раскрытых дел и наказанных преступников, возглавляет команду, расследующую убийство, связанное с распространением нового сильнейшего синтетического наркотика. Непреклонному полицейскому противостоит безжалостный наркодилер, который не остановится ни перед чем, чтобы урвать огромный куш. А тут еще из Японии прибывает «бригада» свирепых якудза, которая сама хочет захватить наркотики и расправиться со всеми, кто встанет у нее на пути. Хаос захлестывает улицы, и ситуация вот-вот выйдет из-под контроля! Теперь вся надежда на отважного героя, который не станет ограничивать себя в методах для поимки плохих парней, какими бы крутыми те себя ни считали!
А фильм хорош конечно, но уже не производит такого сильного впечатления как первые два.
С главным актером " Гангстер Коп и Дьявол" фильм называется, очень интересный.
У них все фильмы шедевры.
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