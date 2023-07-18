Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Криминальный Город: Разборки В Пусане - Дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Криминальный Город: Разборки В Пусане. Дублированный трейлер

Криминальный Город: Разборки В Пусане. Дублированный трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 11 июля 2023
Криминальный Город: Разборки В Пусане – Матерый служитель закона, на счету которого неисчислимое количество раскрытых дел и наказанных преступников, возглавляет команду, расследующую убийство, связанное с распространением нового сильнейшего синтетического наркотика. Непреклонному полицейскому противостоит безжалостный наркодилер, который не остановится ни перед чем, чтобы урвать огромный куш. А тут еще из Японии прибывает «бригада» свирепых якудза, которая сама хочет захватить наркотики и расправиться со всеми, кто встанет у нее на пути. Хаос захлестывает улицы, и ситуация вот-вот выйдет из-под контроля! Теперь вся надежда на отважного героя, который не станет ограничивать себя в методах для поимки плохих парней, какими бы крутыми те себя ни считали!
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Настя Мальцева 18 июля 2023, 08:58
Оценка
Очень сильно жду примеры этого фильма
18 июля 2023, 08:58 Ответить
Костя Волков 25 июля 2023, 20:00
Оценка
Офигенно жду выхода
25 июля 2023, 20:00 Ответить
Данил Узиков 31 июля 2023, 14:57
Оценка
фильм очень класс
31 июля 2023, 14:57 Ответить
3 августа 2023, 13:31
Сегодня третье августа где? Когда можно уже будет билет купить?
3 августа 2023, 13:31 Ответить
Киноафиша.инфо 3 августа 2023, 19:07
в ответ на сообщение от 3 августа 2023, 13:31
Добрый вечер! Следите за нашей афишей, чтобы не пропустить премьеру!
3 августа 2023, 19:07 Ответить
Comon 4 августа 2023, 02:47
Оценка
Удивительно, как такая сильная нация не выиграла толком ни одной войны. Ну каждый же, абсолютно каждый охранник - видит что у него абсолютно нету шансов - и упрямо лезет на этого бугая, смело лезет в свой последний бой. Любая другая нация уже бы давно включила голову и отошла в сторону - а эти все лезут и лезут в надежде его победить, самураи, камикадзе.
А фильм хорош конечно, но уже не производит такого сильного впечатления как первые два.
4 августа 2023, 02:47 Ответить
Киноафиша.инфо 4 августа 2023, 11:39
в ответ на сообщение Comon от 4 августа 2023, 02:47
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв!
4 августа 2023, 11:39 Ответить
guseinova-1978 5 августа 2023, 08:23
Оценка
В первые смотрела корейское кино, очень не плохой фильм. Сюжет не плохой, снято хорошо, веселый. Вообщем посмотреть можно.
5 августа 2023, 08:23 Ответить
5 августа 2023, 10:31
Почему все пишут уже отзовы о фильме? Билеты на него уже можно купить? Почему я немогу? Я очень хочу его посмотреть
5 августа 2023, 10:31 Ответить
Алексей Фомин 6 августа 2023, 08:16
Оценка
Фильм, огонь, всем советую!
6 августа 2023, 08:16 Ответить
Киноафиша.инфо 6 августа 2023, 11:07
в ответ на сообщение guseinova-1978 от 5 августа 2023, 08:23
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв!
6 августа 2023, 11:07 Ответить
Киноафиша.инфо 6 августа 2023, 11:07
в ответ на сообщение Алексей Фомин от 6 августа 2023, 08:16
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв!
6 августа 2023, 11:07 Ответить
Киноафиша.инфо 6 августа 2023, 11:08
в ответ на сообщение от 5 августа 2023, 10:31
Не забывайте заглядывать в нашу афишу! Там вы найдете всю актуальную информацию о фильме, в том числе и расписание показов в кинотеатрах
6 августа 2023, 11:08 Ответить
Виктория Павлова 7 августа 2023, 13:57
Оценка
Фильм отличный , 4 часть криминального города
7 августа 2023, 13:57 Ответить
Dmitry Burtsev 8 августа 2023, 19:11
Оценка
Фильм очень понравился!
8 августа 2023, 19:11 Ответить
ivan.piter 9 августа 2023, 18:36
в ответ на сообщение guseinova-1978 от 5 августа 2023, 08:23
Посмотрите их кинематограф, очень интересные фильмы снимают.
С главным актером " Гангстер Коп и Дьявол" фильм называется, очень интересный.
У них все фильмы шедевры.
9 августа 2023, 18:36 Ответить
Киноафиша.инфо 10 августа 2023, 17:28
в ответ на сообщение Виктория Павлова от 7 августа 2023, 13:57
Добрый день! Спасибо за отзыв!
10 августа 2023, 17:28 Ответить
Киноафиша.инфо 10 августа 2023, 17:28
в ответ на сообщение Dmitry Burtsev от 8 августа 2023, 19:11
Добрый день! Спасибо за отзыв!
10 августа 2023, 17:28 Ответить
Екатерина Бородкина 14 августа 2023, 14:39
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если мне нет 18, но я приду с родителями, нас пропустят в кинотеатр?
14 августа 2023, 14:39 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

7.6 Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане боевик, криминал, 2023, Южная Корея
Мятеж - Дублированный трейлер 02:15
Мятеж   Дублированный трейлер
Сумерки. Сага. Затмение - Дублированный трейлер 2 01:32
Сумерки. Сага. Затмение  Дублированный трейлер 2
Храбрый Давид - Дублированный трейлер 02:24
Храбрый Давид  Дублированный трейлер
Отпуск на всю голову - Трейлер 01:46
Отпуск на всю голову  Трейлер
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1 - Дублированный трейлер 02:01
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1  Дублированный трейлер
Ёлки 13 - Тизер 00:59
Ёлки 13  Тизер
Приключения мамонтенка. В поисках мамы - Тизер 00:57
Приключения мамонтенка. В поисках мамы  Тизер
Школа магических зверей. Хранители чуда - Дублированный трейлер 01:00
Школа магических зверей. Хранители чуда  Дублированный трейлер
Царевна Несмеяна - Тизер 01:11
Царевна Несмеяна  Тизер
Мой дикий друг. Возвращение домой - Трейлер 02:12
Мой дикий друг. Возвращение домой  Трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше