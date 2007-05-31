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7.0
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Фильмы
Бассейн принцесс
7.0
Бассейн принцесс
, 2007
Prinzessinnenbad
Германия / документальный / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
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Места съёмок
7.0
Бассейн принцесс
Трейлер
Трейлер
О фильме
Лара, Мина и Танюша – 15-летние подружки из Кройцберга, одного из районов Берлина. Они неразлучны, но на пути во взрослую жизнь каждая из них начинает искать свою собственную дорогу. Проникновенный фильм о процессе взросления.
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В ролях
Klara Reinacher
Self
Tanutscha Glowasz
Self
Mina Bowling
Self
George-Daniel Thelitz
Self
Sascha Reinacher
Self
Ursula Glowasz
Self
Renate Bowling
Self
Hakeem Oletuba
Self
Pasquale Romano
Self
Ferhart Kurt
Self
Режиссер
Беттина Блумнер
Сценарист
Беттина Блумнер
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Германия
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2007
Премьера в мире
31 мая 2007
Дата выхода
12 июля 2007
Великобритания
31 мая 2007
Германия
Сборы в мире
$741 812
Производство
ARTE, Reverse Angle Pictures (II), Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB)
Другие названия
Prinzessinnenbad, A Piscina das Princesas, Berlin-Prinzenbad, Kapielisko Ksiezniczek, Pool of Princesses, Princesses en herbe, Бассейн принцесс, Prinsessebadet
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Рейтинг фильма
7.0
Оцените
11
голосов
7
IMDb
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Бассейн принцесс
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